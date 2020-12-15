Osmangazi Köprüsü'nden ihlalli geçişte 4 kat faiz uygulanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü ve bağlantılı yollarından ihlalli geçiş yapılması durumunda hem geçiş ücretinin hem de bunun 4 katı kadar faiz alındığını açıkladı. Konuyu Meclis'e taşıyan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ise, “4 kat ceza ne demek, vatandaş bu cezayı nasıl ödesin?” diye sitem etti.

Bakan Karaismailoğlu, CHP'li Tarhan'ın soru önergesini yanıtladı. Tarhan önergesinde “2016 yılında hizmete açılan ve yap-işlet-devret modeliyle faaliyet gösteren Osmangazi Köprüsü ve bağlantılı yollarından yapılan cezalı geçişlerle ilgili vatandaşların şikyetlerini aktardı.

Bakan Karaismailoğlu ise verdiği yanıtta, Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemini ihlal eden geçişlerde 15 günlük yasal ödeme süresinde ödeme yapmayan sürücülere giriş çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücreti ile bu ücretin 4 katı ceza kesildiğini bildirdi. Bakan, ana para ve cezanın ödenmemesi durumunda icra başlatılıp, avukatlık, mahkeme masrafları ile temerrüt faizi de alındığını belirtti.

CHP'li Tarhan ise, “Yap-işlet-devret mantığı ile yapılan projelerde bir taraf yüksek gelir elde ederken, diğer taraf ciddi gelir kaybına uğruyor. 4 katı ceza ne demektir, vatandaş bu cezayı nasıl ödesin? İhlalli geçmese bile vatandaşlar tebligatın geç gelmesi nedeniyle cezayı ödemek durumunda kalıyor. İhlalli geçiş sonucu verilen yüksek cezalar, zaten yüksek olan yol bedelinin ödenmesi imkânsız hale getiriyor'' dedi.