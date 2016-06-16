Osmangazi Köprüsü açılışa hazır

İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşım süresini 9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan Osman Gazi Köprüsü, 30 Haziran'daki açılış törenine hazır.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 30 Mart 2013'te Yalova Altınova Hersek şantiyesinde düzenlenen törenle temeli atılan köprü, yaklaşık 39 ayda tamamlandı.

Körfezin iki yakasını birleştiren 113 tabliyenin ilkinin 7 Ocak 2016'da monte edildiği köprüde son tabliye ise 21 Nisan 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle konuldu.

252 metre kule yüksekliğine, 35,93 metre tabliye genişliğine, bin 550 metre orta açıklığına ve 2 bin 682 metre uzunluğa sahip köprünün yapımında 8 bin işçi çalıştı.

Kuş türlerinin yaşadığı "Hersek Lagünü" için kavis verilen Osmangazi Köprüsü, bu özelliğiyle de tabiata ve biyolojik çeşitliliğe verilen önemi gösteren önemli yapılar arasında yer aldı.

Körfez'in iki yakası birleşti

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada yer alan köprüde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı törenle 30 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan açılış öncesi hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı.

İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşım süresini 9 saatten 3,5 saate indirecek, toplam yatırım bedeli 9 milyar dolar olan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan köprü sayesinde İzmit Körfezi 4 dakikada geçilebilecek.

Körfezin iki yakasını birleştiren köprünün açılışında milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 400 kilometre hız rekoru denemesi yapacak.