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Spor

Osmangazi Belediyespor'dan Milli takıma 2 sporcu

BURSA,(DHA) Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi ekiplerinden Osmangazi Belediyespor'dan 2 sporcu, Yıldız Kız Milli Takımı’nın İstanbul kampına davet edildi

17 Nisan 2018 14:58

BURSA,(DHA)

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi ekiplerinden Osmangazi Belediyespor\'dan 2 sporcu, Yıldız Kız Milli Takımı’nın İstanbul kampına davet edildi.
Karadağ’da düzenlenecek Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Kupası’nda mücadele edecek Yıldız Kız Milli Takımı’nın aday kadrosunda yer alan Osmangazi Belediyespor Kulübü Hentbol Takımı sporcularından İrem Kurt ve İrem Erzurumluoğlu, ay-yıldızlı ekibin kampı için İstanbul’a gitti.
Çamlıca Spor Salonu’nda 1 hafta sürecek kampta sporcular, Başantrenör Serkan İnci eşliğinde hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’de faaliyet gösteren birçok kulüpten 25 sporcunun katılım sağladığı aday kadroda Osmangazili pivot İrem Kurt ve Bursa Gücü’nde kiralık olarak oynayan orta oyun kurucu İrem Erzurumluoğlu, ay-yıldızlı takımda Bursa’yı temsil ediyor. Kamp sonunda 18 kişiye düşürülen yıldız kız milliler, 22 Mayıs tarihinde Karadağ’a hareket edecek.

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