Osmancık'ta kaza: 4 yaralı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Osmancık ilçesinde 2 otomobilin ışıklı kavşakta çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, İstanbul-Samsun D–100 karayolundaki Çorum İşıklı Kavşağı\'nda meydana geldi. 56 yaşındaki Niyazi Bayrak yönetimindeki 19 HH 319 plakalı otomobil ile 39 yaşındaki İdris Sarı yönetimindeki 19 HB 934 plakalı otomobil ışıklı kavşakta çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan 40 yaşındaki Şaban Bodur ile Çelebi Gün yaralandı.
Yaralılar sevk edilen ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis soruşturma başlattı.
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