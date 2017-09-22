Osmancık'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Osmancık İlçesi\'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-İstanbul D-100 karayolu Osmancık İlçesi Kamil Işıklı Kavşağı\'nda meydana geldi.

Samsun\'dan İstanbul yönüne giden Sezer Köseoğlu yönetimindeki 66 LE 398 plakalı otomobil ile Burhan Uludağ Caddesi\'nden şehir merkezine doğru giden Fatih Simitçi yönetimindeki 19 HB 923 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Pınar Yakut, Muazzez Koça ve Mehmet Vefa Koça yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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