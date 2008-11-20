Osmanbey ve Merter'de bayram tatili yok

Osmanbey, Laleli ve Merterli toptancılar, kriz nedeniyle işler kesat giderken bir de bayram nedeniyle siparişleri kaçırmak istemiyor. Toptancılar mağazalara afiş asarak bayramda da çalışacaklarını duyuruyor.



Piyasalardaki durgunluk Merter, Laleli ve Osmanbey gibi İstanbul'daki toptancılara bayramda da dükkan açtıracak. Böylece toptancılar ilk defa bayramda mesai yapacak.



Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği (OTİAD), Merter Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD) ile Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği (LASİAD) bayramın 2. gününden itibaren dükkanların açılması için ortak bir kampanyaya imza attı.



Mağazalar, camlarına Rusça, İngilizce ve Türkçe olarak, "Burada tatil yok. Mağazalarımız 9-12 Aralık tarihlerinde açıktır" afişleri astı. İşlerin geçen yıla göre yüzde 60 düştüğünü belirten OTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çetinkaya, kampanyayla işlerin yüzde 25 artmasını beklediklerini söyledi. Çetinkaya, "Her fırsatı kendi lehimize çevirmek istiyoruz. Eskiden bayramlarda çalışmazdık. Ama bu bayramda mağazaları açacağız. Çünkü bayram tatillerinin geldiği dönem özellikle ana pazarımız olan Rusya'da ve Doğu Avrupa ülkelerinde christimas (yılbaşı tatili) dönemine denk geliyor. Bu nedenle en fazla alımlar bu dönemde yapılıyor. Mağazaları kapatarak iş kaçırmak istemiyoruz" dedi.



Geçmiş bayramlarda Laleli piyasasının tatilde olduğu için müşteri gelmediğini kaydeden Eski LASİAD Başkanı Ayhan Karahan da, Rusya'ya yönelik taşıma işi yapan kargo firmaları ve seyahat acentaları aracılığıyla kampanyanın tanıtımını yaptıklarını söyledi.

Tatil siparişleri kaçırır



Ekimden itibaren özellikle Rusya'dan geliş-gidişlerde yüzde 60 daralma olduğunu kaydeden Çetinkaya, "Eskiden kurban bayramının denk geldiği bu dönem 12 ayın en iyi dönemiydi. Uçaklar dolu gelirdi. Şu anda uçaklar 20-30 kişiyle geliyor. Geçmişte bu dönemde 9.5 ayda yaptığımız satışı 2.5 ayda yapardık. Ekim başında çalışmaya başlardık 15 Aralık'a kadar gece gündüz çalışırdık. Şu anda bu işler yok. Fakat bunu yeni kampanyamız ile aşmak istiyoruz" dedi.



Yılın son ayının yılbaşı alışverişleri yapıldığı için sektör açısından çok önemli olduğunu vurgulayan OTİAD Başkan Yardımcısı Volkan Atik de, "Bu yıl bizim için en önemli döneme kriz denk geldi. Böyle bir şey yapmazsak zaten işlerin kötü olduğu bir dönemde siparişlerin yüzde 50'sini kaybetme tehlikemiz vardı" dedi.



Ayhan Karahan da, Doğu Avrupa ve Rusya'da 15 Aralık'tan itibaren sevkiyat süresinin bittiğini belirterek, "Bu nedenle bayramın denk geldiği günlerde tatil yapmayacağız. Zaten durgun olan işlerin sekteye uğramaması için bayram tatilini 1 gün olarak değerlendirip kalan günleri iş günü olarak bir kampanyaya dönüştürdük" dedi.



Kampanyayı duyurmak için yoğun bir tanıtım çalışması yaptıklarını da belirten Karahan, taşımacalık ve turizm şirketlerine, otellere mağazaların açık olduğuna dair bilgi verdiklerini söyledi. Karahan, "Özellikle Rusya'dan gelen alıcılar bu işe sevindi. Bu yöndeki duyuruları camlarımıza astık. Bu krizden hepimiz etkileniyoruz. Fırsatları değerlendirmek lazım. Alıcılar bizim bayramımıza göre hareket etmiyor" diye konuştu.



Krizin etkilerinden kurtulmak için 2009'da pazar çeşitliliğine gideceklerini belirten OTİAD Başkanı Serhat Çetinkaya, "Şu anda ana pazarımız Rusya olmasına rağmen Ortadoğu ve BDT ülkelerine satış yapıyoruz. 2009'daki hedefimiz ise yeni pazarlar oluşturmak. Bunu yaparken de Rusya'daki payı yüzde 40'lara çekeriz ama ciro bazında daha yükseğe çıkarırız" dedi.

Bölgedeki alışverişi hareketlendirmek için tanıtım ve kampanyalara devam edeceklerini anlatan Çetinkaya, "Daha önce THY'nin yurtdışı seferlerinde Osmanbey'i tanıtıcı reklamlar veriyorduk. Bunu kriz döneminde tekrar gündeme getirdik. Özellikle yurtdışında yazılı ve görsel basında tanıtımlara ağırlık vereceğiz" diye konuştu.

