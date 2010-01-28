Osman Yıldırım'ın avukatından farklı bir zanlı iddiası

T24-Ergenekon ana davası ile birleştirilen Danıştay suikasti eyleminin sanığı Osman Yıldırım'ın avukatı Murat Eken, Danıştay suikastine iştirak eden kişinin Osman Yıldırım değil, Urfa'dan gelen Osman M. isimli bir kişi olduğunu iddia etti.







Danıştay suikasti saldırısından bir gün önce Urfa'dan Osman M. isimli bir kişinin Ankara'ya Alparslan Arslan'ın yanına gittiğini öne süren Avukat Murat Eken savunmasının devamında şu iddialara yer verdi:



"'Eğer Danıştay saldırısına bir Osman iştirak ettiyse, olsa olsa bu Osman, Osman M. olabilir. Aykut Mete Şükre, silahları veren, temin eden kişi. Osman M. ise bizzat Ankara'ya gelerek, sabaha kadar Alparslan'ın yanında olan kişi. Hiç telefon görüşmesi yapmadan otele geliyor. Ancak otelde başkalarıyla telefonda konuşuyor.



Olaydan sonra da Ankara'dan uzaklaşıyor. Olaya iştirak etmiş ve uzaklaşmış. Her bombalama olayından sonra Süleyman Esen, Osman M.'yi arıyor. Niye arıyor? Alparslan Arslan'ın etrafındaki kişilere bakıldığında hepsinin suça karıştığı görülüyor. Salı günkü oturumda Alparslan Arslan'a, Osman M.'yi sorduğumda rahatsız oldu."



Muzaffer Tekin'in intihara teşebbüsü şüpheli



Danıştay Suikasti eyleminin ardından bazı olayların meydana geldiğini ifade eden avukat Murat Eken, davanın tutuklu sanığı emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin'in intihara teşebbüs etmesinin de bu olaylardan biri olduğunu söyledi.



Ergenekon ana davasının tutuklu sanığı emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin'in intihara teşebbüs etmesinin "gerçek miydi değil miydi?" diye çok yazılıp çizildiğini belirten Murat Eken, "Muzaffer Tekin kendi ifadesinde bıçağı kalbine iki kez sokup çıkardığını beyan etmiştir. Muzaffer Tekin, kalbinin nerede olduğunu gayet iyi bilecek biri insan. Akciğeri ile kalbin aynı yerde olmadığını bilir. Hayati tehlikeye maruz bırakacak yara almadığı kesin. Bu da şüphe yaratıyor. Bu da incelenmesi gereken bir nokta" dedi.



Danıştay davasının Ergenekon davası ile birleştirilmesinin, suikastin aydınlatılması açısından iyi olduğunu, daha detaylı konulara girildiğini belirten avukat Murat Eken, olayın aydınlatılması halinde bazı insanların şüpheden kurtulacağını ifade etti.



Alparslan Arslan'ın bombaları...



Danıştay suikasti davası sanıklarından Alparslan Arslan'ın bombaları ve silahları temin etme şeklinin şüpheli olduğunu öne süren Murat Eken, şunları söyledi:



"Alparslan Arslan Danıştay saldırısından sonra yakalandığında üst arama tutanaklarına üzerinden 80 TL çıktığı geçirilmiş. Ancak tutuklandıktan sonra cezaevine girerken ise üzerinden çok para çıkmış, saymakla bitmemiş. Cezaevine girerken her ne hikmetse cebi para dolu... Bu da şüpheli bir durum. Gözaltına alındıktan sonra yemek yemiyor, su içmiyor. Cezaevine girdikten sonra da yemeklerini başkasına tattırıyor. Hatta bir tane de kedi istemiş. Bireysel olarak bu eylemi gerçekleştiren birisi niye öldürülmekten korksun. Alparslan Arslan'ın bir takım kişileri koruyup kollama gayretinde olduğunu görüyoruz."



Ümraniye'de 27 el bombasının ele geçirildiği gecekondunun bulunduğu yere giderek inceleme yaptığını anlatan avukat Murat Eken, baz istasyonu kayıtlarına göre Muzzafer Tekin'in el bombalarının ele geçirildiği Ümraniye Çakmak Mahallesi'nden mesaj attığını iddia etti.



