Osman Yıldırım: Ergenekon sanıkları masumdur

T24 - Birinci Ergenekon davasının 177’nci duruşması sanık ve avukatlarının taleplerinin alınmasıyla devam ediyor. Daha önce Cumhuriyet gazetesine atılan bombaları Ataşehir’deki bir evde Muzaffer Tekin’den ve saldırının emrini de Veli Küçük’ten aldığını öne süren Osman Yıldırım duruşmada şok açıklamalarda bulundu.





'ERGENEKON SANIKLARI MASUMDUR'







Yıldırım, "Cumhuriyet gazetesine bomba atılması olayını ve Danıştay saldırısını ben gerçekleştirdim. Alparslan Arslan üstlendi. El bombaları ve glok tabancalar da bana ait. En ağır cezayı talep ediyorum. Gazi Mahallesi’ndeki kahvehaneyi de ben taradım. Necip Hablemitoğlu’nu ben öldürdüm. Ergenekon’un tüm sanıkarı masumdur. Doğu Perinçek’in tespitleri doğrudur. Kendisinden özür diliyorum. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de Danıştay saldırısıyla ilgili olarak birçok sorunun yanıtsız kaldığını ifade ederek, soruşturmanın yanlış yönlendirildiğini belirtti.

'ALPARSLAN ARSLAN’IN BULGARİSTAN BAĞI ARAŞTIRILMADI'

Danıştay saldırısından sadece 9 gün sonra Alpaslan Aslan’ın Bulgarsitan bağını açıkladığını hatırlatan Perinçek, MİT’in de kayıtlarında yer alan bu bilginin araştırılmadığını söyledi. Perinçek, "Biz Bulgaristan bağını 2006 yılında açıkladık. MİT 2007 Temmuz’unda Başbakanlık’a bildiriyor. Peki, MİT daha önce neden bildirmiyor? Peki MİT bu bilgiyi neden 1 yıl 2 ay saklıyor?" dedi.

JOWİCA HİÇ ARAŞTIRILMIYOR

Perinçek konuşmasına şöyle devam etti:

"Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şubesinde yapılan mülakatta Alpaslan Aslan’ın Bulgaristan bağı tespit ediliyor. O mülakat dava dosyasında yok. Bazı MİT görevlileri, yasa dışı şekilde Alpaslan Aslan’ın Ankara TEM’deki sorgusuna katılıyor. Kayıtlar kripto ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gönderiliyor. Peki neden? Basında Jowica adlı bir kadından bahsediliyor. Jowica saldırının şüphelilerinden Osman Mutlu ile 304 kez görüşmüş. Son görüşme saldırıdan 1 gün önce yapılmış. Bu kadın hiç araştırılmıyor"

"Bu saldırı sadece türban için yapılmış bir saldırı değildir." diyen Doğu Perinçek asıl örgütün karartılmak istendiğini öne sürdü.



