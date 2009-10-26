Hak ve Eşitlik Partisi Genel Başkanı Osman Pamukoğlu´nun Adapazarı Kent Meydanı´ndaki mitingine katılan yaklaşık 2 bin kişi, `Osman Paşa bizi dağlara götür’ sloganı attı.



Kent Meydanı´nda partisinin organize ettiği mitingte halka hitap eden Osman Pamukoğlu, Türkiye´de siyasetin belli bir oligarşinin elinde olduğunu söyledi. Yeni parti kuran Abdüllatif Şener´i de isim vermeden eleştiren Pamukoğlu, şunları söyledi: ``Mevcut hükümetin partisinde 4 kurucudan biri olarak yer alan kişi, parti kuruyor. Bir kökten sürekli filizler çıkıyor. Ne olacak? ’’ Konuşması sık sık `Osman Paşa bizi dağlara götür’ sloganıyla kesilen Pamukoğlu, geçim sıkıntısı olan insanlardan erdemlilik beklenemeyeceğini belirtti.