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‘Osman paşa bizi dağlara götür’

Hak ve Eşitlik Partisi'nin Adapazarı'ndaki mitingine katılan yaklaşık 2 bin kişi, slogan attı.

26 Ekim 2009 02:00

Hak ve Eşitlik Partisi Genel Başkanı Osman Pamukoğlu´nun Adapazarı Kent Meydanı´ndaki mitingine katılan yaklaşık 2 bin kişi, `Osman Paşa bizi dağlara götür’ sloganı attı.

Kent Meydanı´nda partisinin organize ettiği mitingte halka hitap eden Osman Pamukoğlu, Türkiye´de siyasetin belli bir oligarşinin elinde olduğunu söyledi. Yeni parti kuran Abdüllatif Şener´i de isim vermeden eleştiren Pamukoğlu, şunları söyledi: ``Mevcut hükümetin partisinde 4 kurucudan biri olarak yer alan kişi, parti kuruyor. Bir kökten sürekli filizler çıkıyor. Ne olacak? ’’ Konuşması sık sık `Osman Paşa bizi dağlara götür’ sloganıyla kesilen Pamukoğlu, geçim sıkıntısı olan insanlardan erdemlilik beklenemeyeceğini belirtti.

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