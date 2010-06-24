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Osman Pamukoğlu kaza geçirdi

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu kontrolündeki araba kaza yaptı.

24 Haziran 2010 03:00

T24 - Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR) Genel Başkanı Osman Pamukoğlu'nun kullandığı otomobilin Yenicağ-Mengen kara yolunda menfeze düşmesi sonucu Pamukoğlu ve eşi yaralandı.

Osman Pamukoğlu HEPAR'ı kurdu

Alınan bilgiye göre, Bolu'dan Zonguldak istikametine giden Osman Pamukoğlu idaresindeki 06 EE 08 plakalı otomobil, Yeniçağ-Mengan kara yolu Babahızır köyü yakınlarında menfeze düştü.

Kazada, Pamukoğlu ile eşi Emel Pamukoğlu yaralandı. Yaralılar, Mengen Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Osman Pamukoğlu'nun ayağından, eşi Emel Pamukoğlu'nun ise belinden yaralandığı bildirildi.

Pamukoğlu, Mengen Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından Bolu Köroğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi Acil Servis girişinde gazetecilere açıklama yapan Osman Pamukoğlu, yoldaki mıcırlar nedeniyle kullandığı aracın kayarak menfeze girdiğini söyledi.

Sağlık durumunun iyi olduğunu, eşinin ise ayağında çatlak tespit edildiğini ve belinin incindiğini belirten Pamukoğlu, ''Şu an eşimin de benim de sağlık durumumuz iyi. Merak edilecek bir şey yok'' dedi.

Pamukoğlu, kaza yaptığı yerde aynı şekilde çok sayıda kazanın olduğunu öğrendiğini kaydetti.


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