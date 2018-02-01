Osman Pamukoğlu: Esas sıkıntı Menbiç ve doğusunda çıkacak

Emekli Tümgeneral ve HEPAR Onursal Genel Başkanı Osman Pamukoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Afrin'e yönelik olarak düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'nı değerlendirdi. Pamukoğlu "Esas sıkıntı Menbiç ve doğusunda çıkacak" dedi.

Pamukoğlu, ABD’nin, “30 bin kişilik sınır muhafız gücü” kurulması planının sadece Suriye ile sınırlı olamayacağını öne sürerek, “Bana göre bu bir zincir. Menbiç’ten başlayıp Türkiye-Irak-İran sınırına kadar gidiyor” ifadesini kullandı.

Sözcü'den Hande Zeyrek'in sorularını yanıtlayan Pamukoğlu'nun açıklamalarının bir bölümü şöyle:

– Afrin Harekatı için “Geç kalınmış bir operasyon” dediniz. İlk adım ne zaman atılmalıydı?

Geç kalmaktan kastım daha fazla tahkimat daha fazla savunma gücü, savaş hazırlığıydı. Teröristler arazi olarak kendilerine avantaj sağlayacak yerleri seçmişler. Bir de o araziyi siz saldırırken sizi engelleyebilecek şekilde kuvvetlendirmişler. Silah sistemlerinizin etkisini azaltacak tedbirler almışlar. Bu birden bire olmaz. 2004’lerde başlamış. Araziyi kendilerine faydalı hale getirmişler. Bundan 2 yıl önce bu operasyonu yapsan bu kadar tahkimatla karşılaşmazdınız. Beton kuleler yapmışlar. Sığınaklar vs. Buna bir zaman gerek.

– Terör örgütünün bu hazırlıkları görülmedi mi?

Mümkün değil. Oradan üç köylü gelse o bile anlatır. Bekleme nedeni politik. Bu tip bir harekata yabancı hükümetler ve onların kamuoyunun da hazırlanması lazım. Adana Kitap Fuarı’na gittim. Üniformasız askerler de geldi kitap imzalatmaya. Sordum “Amanos’ta ne oluyor?” diye. ‘Temizliyoruz arkasından yenisi geliyor’ dediler. Yenisi nereden geliyor? Afrin’den. Yurt içinde yapılan bombalı eylemlere bakıyorsun birçoğu burada yetiştirilmiş. Afrin’de eğitiliyor. Amanos’un üzerinden Hatay’a çok rahat giriş yapıyorlar.

ABD ordulaştırdı

– Terör örgütünün büyümesi ve uluslararası arenada kabul görmesi için ne diyeceksiniz?

Uluslararası arenada baştan beri kabul görüyorlar. Amerika bunları ordulaştırdı. 30 bin 40 diye duyduk. Normalde zaten bunlar bir arazi tutmazlardı. Bu tip örgütlerin araziyi tutma ele geçirme gibi bir durumları yoktur. 1992 yılında Kuzey Irak’a harekat yapın, 30-35 bin asker neredeyse 300 kilometreye yakın cephe yapın, yine de esas kuvvetlerini sizin karışınıza çıkartmaz. 1995’te yapıldı gene çıkartmadı. Çekilir, muharebeyi kabul etmez. Burada ediyor çünkü böyle bir siyasi faaliyetin sonunda ordulaşma cepheleşme ve devleti kurma vardır. Amerika bunu Fırat’ın batısında Menbiç diye bir parça var oradan itibaren yaptı.

– Türkiye bu tehdit karşısında nasıl bir yol izlemeli?

Türk askerinin geleneksel disiplin kültürü bu işi bitirir. Bu iş bitecek. Sınırın hemen altındaki özel kuvvetli arazilere mevziler yaparak kendine bir savunma düzeni kurmuş. Bu düzen çöktükten sonra altı zaten güney ve burası bir kent. PKK’nin 8-10 bin gücü var deniliyor. Esas mesele onları kim idare ediyor: Kandil. Afrin’deki harekat PKK’nın hangi adamı varsa o adam günlük olup biteni her gün Kadil’e rapor ediyor. Bu rapor Amerika’ya da gidiyor. İkisi de düşünüyor. Afrin’de sokak muharebeleri yapalım mı? Yoksa çekilelim mi? Amerikalı bir general dedi ki ‘Sakın Menbiç’ten orayı takviye etmeyin’ Bu ne demek? 30-40 bin kişilik dediğiniz ordudan takviye almayın. “Afrin’i Afrin’dekiler savunsun. Fırat’tan kuvvet kaydırmayın oraya” diyor.

Sonrası çok önemli

– Afrin Harekatı ne kadar sürecek?

Türk Ordusu'na dayanamazlar. Türk Ordusu'nun gelenksel kültürü bunu bitirir. Ondan sonrası ne olacağı önemli. Zayiatı asgariye indirmek isterseniz, bunu istemeyen komutan olmaz. Böyle yarı orman yarı tepeli ve PKK'nın tahkim ettiği bu bölgede hız yapayım diye aşırı zorlamaya gerek yok. Esas sıkıntı Menbiç ve doğusunda çıkacak. ABD 30 bin kişilik sınır muhafız gücü kuracağım dediğinde sadece Suriye'de sınırlandırmıyor. Irak da var. Bana göre bu bir zincir. Membiç'ten başlayan bir zincir. En doğudaki Suriye topraklarını geçiyor. Kuzey Irak topraklarına geliyor sıfır noktasında gidiyor.