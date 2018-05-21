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Osman Pamukoğlu destek vereceği partiyi açıkladı

"Cumhuriyete bağlılık ilkeleri ve ekonomik programları tamamen örtüşmesi nedeniyle..."

21 Mayıs 2018 13:17

HEPAR'ın Kurucu Genel Başkanı Osman Pamukoğlu yazılı bir açıklamayla, 24 Haziran seçimlerinde hangi partiyi destekleyeceklerini açıkladı.

Osman Pamukoğlu yapılan yazılı açıklamada, HEPAR olarak, Vatan Partisi’ni destekleyeceklerini belirtti.

Pamukoğlu, “HEPAR’la Cumhuriyete bağlılık ilkeleri ve ekonomik programları tamamen örtüşmesi nedeniyle, Hak ve Eşitlik Partisi hiçbir talepte bulunmadan 24 Haziran seçimlerinde Vatan Partisi’ni destekleyecek ve oylarını Vatan Partisi için kullanacaktır” ifadelerini kullandı.

HEPAR'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

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