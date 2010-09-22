-OSMAN ÖZGÜVEN'E YENİ SUÇLAMA DİKİLİ (A.A) - 22.09.2010 - Dikili eski garajının satışı ve belediyeye araç alımıyla ilgili iki ayrı davadan toplam 8 yıl 4 ay hapis cezası alan Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven hakkında, belediyenin temizlik işleri için açılan ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla ağır ceza mahkemesinde açılan yeni davanın ardından bu kez de görevini kötüye kullanarak Kıyı Kanunu'na muhalefet etmek suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Dikili Cumhuriyet Savcılığı, şikayet üzerine belediyenin Dikili-Bademli Yolu'nun Beylik Çeşmesi mevkisinde deniz kenarına istinat duvarı yaparak, buraya Muharrem Solmaz adlı şahsın ''beach club'' inşa etmesine izin vermesine ilişkin soruşturmayı tamamladı. Savcılık, yapılan soruşturma sonucunda Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven ile Fen İşleri Müdürü Ebru Çevik Kaval ve Ali Uygan'ın görevlerini kötüye kullanarak, Kıyı Kanunu'na muhalefet ettikleri suçlamasıyla iddianame hazırlayarak, haklarında kamu davası açılması talebiyle Dikili Sulh Ceza Mahkemesi'ne sundu. Dikili Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen imzasıyla mahkemeye sunulan iddianamede, verilen inşaat izniyle şüpheliler Dikili Belediye Başkanı Osman Nuri Özgüven, Fen İşleri Müdürü Ebru Çevik Kaval ve Ali Uygan'ın Kıyı Kanunu'nun uygulanmasına dair yönetmeliğin 4. maddesine aykırı hareket ettikleri iddia edildi. Şüpheliler hakkında üzerlerine atılı suçtan soruşturma izni verildiği ve söz konusu karara şüpheliler tarafından yapılan itirazın Danıştay 1. Dairesi'nin 17 Haziran 2010 tarihli kararıyla reddedildiği bilgisine yer verilen iddianamede, şüphelilerin üzerlerine atılı suçtan yargılanmaları ve sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi talep edildi. -''HİZMETTEN KENDİMİZİ GERİ KOYMAYACAĞIZ''- Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven, suçlamaya konu bölgede yaptıkları işin, bölgenin pislikten arındırılması ve buranın insanların faydalanacağı güzel bir alana dönüştürülmesi olduğunu savundu. Bademli yolunda yaptıkları dolguyu, kamunun kullanımına açık olarak yaptıklarını ve bunu yaparken insanların buradan denize girmelerine ve spor yapmalarına yönelik plaj benzeri bir yer yapmaya çalıştıkları ifade eden Özgüven, şu görüşleri dile getirdi: ''Buraya bir de insanların medeni ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri 'beach club' gibi yere izin verdik. Bunun doğru olduğuna hala inanıyorum, doğru olduğuna inandığım bir şeyi de yaptım. Oradaki düzenlemeleri yapmak için belediye olarak 700-800 bin lira masraf yaparak istinat duvarı yaptık. Yapmış olduğumuz istinat duvarının arkasındayız. Bu istinat duvarı oraya şarttı. Buraya yol açmak için yıkılan dağın taşları ve topraklarını aşağıya dolgu olarak indirdik. Eğer bu istinat duvarını uygun görmüyorlarsa gelsinler, duvarı yıkalım... O istinat duvarı oraya yapılmamış olsaydı, o dağ, o yolu kapatırdı. Biz kamu yararına hizmetten kendimizi geri koymayacağız.''