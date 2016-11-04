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Osman Öcalan'dan HDP'ye yapılan operasyona yorum

"Dönem silahlı direniş değil siyasal direniş dönemidir"

04 Kasım 2016 23:19

Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, “HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın gözaltına alınmasının Öcalan'ın yakalanması kadar önemli olduğunu” söyledi.

Rudaw'a konuşan Öcalan, HDP Eşbaşkanları ve milletvekillerinin gözaltına alınmasını değerlendirdi.

Öcalan şu ifadeleri kullandı: 

"HDP'li vekillerin yakalanması 15 Temmuz'da başlayan İslam Devrimi'nin başka bir adımıdır. Kürt hareketine karşı yürütülen tasfiye hareketi, İslami rejimin oturtulmasına dönük kapsamlı bir eylemin yeni boyutudur."  

"Dönem silahlı direniş değil siyasal direniş dönemidir" diyen Öcalan, şöyle devam etti: "Kürt hareketinin tasfiyesinde sayın Öcalan'ın yakalanması nasıl önemliyse bugün Selahattin Demirtaş'ın da gözaltına alınması o derece önemlidir. Bugün Selahattin Demirtaş şahsında Öcalan ikinci kez yakalanmıştır. Kürt halkı bunu böyle okumalı."

 

 

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