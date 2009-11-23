Osman Öcalan Türkiye'ye dönmeye hazır

T24 - İmralı'da tutuklu bulunan terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, "demokrtaik açılım" süreciyle başlayan eve dönüşler için kendisinin de hazır olduğunu ifade etti. Öcalan'a, MİT'in "dön" çağrısı yaptığı ve bu çağrıyı Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetiminin önemli isimlerinden Neçirvan Barzani'nin ilettiği de iddia edildi.



'Açılım' süreci için Turgut Özal'ın girişimde bulunduğu ancak hazırlıklı olmadığı için adım atılamadığını belirten Osman Öcalan, AKP'nin girişiminin cesaret verdiğini ifade ederek, "Planlamaya bağlı ancak 1 aylık sürede yüzlerce kişiyle Türkiye'ye geri döneriz" dedi. Osman Öcalan sürece siyasi anlamda katkıda bulunmak istediğini ifade etti.



Yeni Şafak gazetesi yazarlarından Fuat Atik'in Osman Öcalan'la gerçekleştirmiş olduğu "Bavulumu topladım dönmeye hazırım" (23 Kasım 2009) başlıklı söyleşi şöyle:



'Bavulumu topladım dönmeye hazırım'



MİT'in 'Demokratik Açılım' çerçevesinde Neçirvan Barzani üzerinden Osman Öcalan ile temas kurduğu ileri sürüldü. Yeni Şafak'a konuşan Öcalan ise, “Demokratik Açılım Kürtler açısından tarihi bir fırsat. Eve dönüşe katkı için bavulumuzu toplamaya hazırız" dedi.



Bölücübaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi, PKK'nın eski Başkan Yardımcısı Osman Öcalan, 'Demokratik Açılım'a katkı vermek için yüzlerce eski örgüt üyesiyle Türkiye'ye dönmeye hazır olduğunu söyledi. 'Demokratik Açılım' çerçevesinde kendisiyle Türkiye'den doğrudan hiçbir resmi temas kurulmadığını söyleyen Öcalan, “Hükümet ya da devlet adım atarsa 1 ay içinde yüzlerce kişiyle Türkiye'ye döneriz” dedi.



Erdoğan cesaret verdi



Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin kilit ismi Neçirvan Barzani aracılığı ile görüştüğü ileri sürülen Osman Öcalan, 'Demokratik Açılım'ın Kürt halkı için tarihi bir fırsat olduğunu söyledi. Kendisinin 1 yıl önce Türkiye'ye dönmek için çağrı yaptığını hatırlatan Öcalan, “Biz hala aynı görüşteyiz. Hükümetin 4 aydan bu yana sürdürdüğü demokratik açılım projesi bizim bu isteğimizi güçlendirdi. Özellikle Sayın Erdoğan'ın parlamento da yaptığı konuşma daha da cesaret verdi. Türkiye dönüp sürece katılmak için kararlıyız” dedi.



Hükümetin çok zorlu bir görev üstlendiğini söyleyen Öcalan şöyle konuştu: “Bundan önce bunu Sayın Turgut Özal girişimde bulunmak istedi ama çok hazırlıklı değildi. Vefatıyla da yapmak istedikleri sadece fikir aşamasında kaldı. Ondan bu yana Kürt sorununu çözmek için en büyük cesareti Başbakan Erdoğan ve AKP hükümeti gösterdi. Özellikle Cumhurbaşkanı Gül ve Sayın Erdoğan'ın adımlarına Kürt halkının katkıda bulunması lazım. Biz Kürtlere bu süreçte düşen görev budur. Ben deneyimli bir Kürt siyasetçisi olarak sürece biran önce katkıda bulunmak istiyorum.”



Yüzlerce kişiyle döneriz



Eve dönüş için kendisiyle Türkiye'den doğrudan hiçbir temas kurulmadığını söyleyen Öcalan, “Çeşitli defalar eğer Türkiye hükümeti ve devletinden bize davet gelirse döneceğimizi söyledik. Ancak Türkiye'den bizimle doğrudan hiçbir resmi temasta bulunulmadı. Bizimle temas kurulursa, bir talep gelirse planlamaya bağlı ama 1 aylık süre tanınırsa 100'lerce kişiyle dönüş yapabiliriz. Hükümetten olumlu bir girişim bekliyoruz. Bizim de atacağımız adım olumlu olacaktır. Bir adım atılırsa ben ve arkadaşlarım bavulumuzu toplamaya hazırız” dedi. Öcalan PKK'nın önde gelen isimlerinden Nizamettin Taş'ın dönüş hazırlığı yaptığı yönündeki haberlerin ise gerçek olmadığını belirterek “Onlar sivil insanların ölümlerine dahil birçok eyleme bulaştılar. Onların konumu dönüş için uygun değil. Benim de aldığım bilgiye göre, onlar dönüş için fazla istekli değiller” şeklinde konuştu.



Pişmanlık yasası genişletilmelidir



'Pişmanlık yasası' olarak bilinen TCK 121. maddenin yetersiz olduğunu ileri süren Öcalan, bunun genişletilmesi gerektiğini söyledi. Siyaset yapma hakkı da isteyen Öcalan "Biz gelip yük olmak yerine yük kaldırmak istiyoruz. Bunun yolu da siyaset yapmaktır. Hükümete destek sunmaktır” dedi.



MİT'in 'Dön' mesajını Neçirvan Barzani iletti



Kürt sorununu çözmek için başlatılan 'Demokratik Açılım'ın en önemli ayaklarından biri olan MİT'in, Osman Öcalan ve arkadaşlarıyla Kuzey Irak Yönetimi eski Başbakanı Neçirvan Barzani aracılığı ile temas kurduğu ileri sürüldü. Neçirvan Barzani'nin Türkiye'den aldığı 'Demokratik Açılım'a katkıda bulunun' mesajını Öcalan'a ortak bir arkadaşı aracılığı ile ilettiği iddia edildi.



"Destek olun"



Neçirvan Barzani'nin, Öcalan'a “Demokratik Açılım süreci Kürt halkı için tarihi fırsat. Bu sürece destek olun, fırsatı kaçırmayın” mesajı verdiği ileri sürüldü. Bu arada, eski PKK'lıların dönüşleriyle Habur'da teslim olan örgüt üyelerine yapılan karşılama töreniyle oluşan olumsuz havanın değişebileceği iddia edildi.