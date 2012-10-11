Osman Öcalan: Ağabeyim, PKK'daki derin yapıyı tasfiye ederek, savaşı bitirmek istiyor

Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, "Ağabeyim, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın ekibini tasfiye ederek silahlı mücadeleyi sonlandıracak" dedi.

Öcalan'ın bu açıklamaları Abdurrahman Şimşek imzasıyla Sabah gazetesinde yayımlandı.

Osman Öcalan özetle şunları şöyledi:

"Örgütte Cemil Bayık, Duran Kalkan, Fehman Hüseyin, Ali Haydar Kaytan ve Mustafa Karasu gibi çatışma yanlısı isimler silah bırakmaktan yana değil. Ağabeyim bu derin yapıyı tasfiye edip silahlı mücadeleyi bitirmek istiyor.

Gücü ne olursa olsun PKK'da başka hiç kimse savaşı bitiremez. İçeride de olsa bunu yapabilecek tek güç Öcalan'dır. İmralı'daki durumu düzeltilirse sonuç alınır. Ev hapsi koşullarında da olur, başka koşullarda da."