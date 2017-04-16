Osman Öcalan: Kürtlerin yeri 'hayır' değil, 'evet' olmalıydı

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifine "Evet" deme çağrısı yaptı.

“Kemalist ideolojiye dayalı parlementer sistem kürt sorunun çözümünde olanak tanımadı” ifadesini kullanan Osman Öcalan’ın, Rudaw'a yaptığı açıklamaların satır başları şöyle:

“Referandum Türkiye için kader belirleyeceği bir gelişmeyi ifade eder. Her şeyden önce 100 yıllık kemalist sisteminin değişmeye ihtiyacı var. Yani artık Kemalist ideolojiye dayalı parlemanter sistem Türkiye’nin sorunlarına çözüm bulamıyor. En ağır Kürt sorunu olan hiç mi hiç çözüm bulamıyor. Bu nedenle Kürt sorunun çözümünde olduğu gibi Türkiye’nin genel sorunlarının da çözümlerinde Türkiye’nin gelişmesi için sistemin değişmesi gerek. Parlamenter sistemden başkanlık sistemine bir geçiş ihtiyaç olarak beliriyor. Diğer taraftan bununla birlikte bir yandan rejimin değişikliği gündemde. Kemalist bir sistem yerine insani bir sistemin gündeme girdiğini görebiliyoruz. İki yönlü bir değişim var: Birincisi, parlemanter sistem yerine başkanlık sistemi, ikincisi ise kemalist sisteme dayalı bir değişiklik gündemdedir. Bu Türkiye’nin gerçeklerine uygun bir değişimdir"

"Kürtlerin yeri hayır değil, evet olmalıydı ama bir şartla. Kürtler hazırlık sürecinde sistemin değişikliği çalışmalarında yerlerini almalıydılar. O zaman sistemin değişikliği beraberinde Kürt sorununun çözümünü daha da olanaklı hale getirecekti. Kürtler açısından her şeye rağmen değişiklik gündeme gelirse yine Kürtler gecikmeden yeni sistem içinde çözüm arayışı içerisinde olmalılar. Muhalif konumdan çıkmalılar. Gerek mezhepsel, gerek ideolojik nedenlerle değişimin karşısında durmak hiçbir gerekçeyle Kürtlerin çıkarına değildir. Kürtler bu konumdan hızla çıkmalılar yeni partilerle ya da mevcut siyasi gücün HDP’nin kendi içinde de reformlar gerçekleştirerek yani kendisini yeni rejime hazırlaması gerekir. Bu açıdan çözüm için bir taraftan kürt yapılarla tüm Kürt kesimleri ile diğer taraftan ise rejim yoğun bir diyaloga girmeli ve bu diyalogla çözüme doğru bir gelişme sürecine adım atmalıdırlar. Yapılması gereken budur.”

Muhabirin sorduğu referandumu kim kazanır sorusuna ise Osman Öcalan, yüzde %51,5 ile evetin çıkacağını iddia etti. Osman Öcalan’ın ifadeleri şöyle:

“%51,5 evet kazanacak”

“Güçler denktir yarı yarıyadır. Eğer devlet olanakları kullanılırsa evet baskın çıkar. Yüzde 51,5 ile evetin kazanması muhtemel.”