Osman Öcalan'dan TRT'de yayınlanan röportajıyla ilgili ilk açıklama: Teklif TRT'den geldi; kırmızı bültenle aranmıyorum

Abdullah Öcalan’ın mektubunun açıklandığı günlerde kırmızı bültenle arandığı iddia edilirken TRT Kürdi’ye çıkarılan Osman Öcalan ilk kez konuştu. Gazeteci Muhammed Vefa’nın sorularını yanıtlayan Öcalan, söz konusu yayın teklifinin TRT’den geldiğini açıkladı.

Öcalan, “TRT’den teklif geldi. Türkiye basınına yaklaşımım her zaman olumlu olmuştur. Başka kanal olsaydı, yine görüşürdüm. Devlet görevlilerinden herhangi bir teklif gelmedi” dedi.

Son dönemde Cumhurbaşkanı danışmanıyla da görüştüğünü söyleyen Öcalan, “Uzun bir görüşme oldu. PKK başta olmak üzere yaşanan durumlarla ilgili görüştük” ifadelerini kullandı.

Muhammed Vefa'nın Twitter paylaştığı Osman Öcalan röportajı şöyle;

TRT’de konuşmanız için sizle kim iletişime geçti? Devlet yetkilisi biri aracılığıyla mı çıktınız?

TRT’den teklif geldi. Türkiye basınına yaklaşımım her zaman olumlu olmuştur. Başka kanal olsaydı, yine görüşürdüm. Devlet görevlilerinden herhangi bir teklif gelmedi.

Ekrem İmamoğlu meselesi ile ilgili niye konuştunuz? Muhabir mi sordu yoksa siz mi konuşmak istediniz?

Muhabir sordu. İmamoğlu gündemdeydi. Acil bir sorun olarak görüşümü dile getirdim.

TRT konuşmanızın tamamını yayınladı mı?

Tamamını yayınladılar. Görüşmem Kürt sorunun çözümüne ve yumuşatmasına yönelik bir adım olarak gerçekleştirdim. HDP’nin attığı adımlara eleştirel yaklaşıyorum. Türkiye’nin bütünlüğünden yanayım.

Kırmızı bültenle aranıyor musunuz?

Kırmızı bülten durumu yok. Bu zamanla giderek aşıldı. Hayatımda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmıyorum.

Son dönemde hükümetten birileri sizle görüşmeye geldiler mi?

Evet, kısa bir süre önce bir Cumhurbaşkanı danışmanıyla görüştük. Uzun bir görüşme oldu. PKK başta olmak üzere yaşanan durumlarla ilgili görüştük.

Selahattin Demirtaş içeride? Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu?

İçeride tutulması uygun değil. Türkiye hukuktan bahsediyorsa Demirtaş’ın dışarıda olması gerekiyor.