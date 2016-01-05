Osman Öcalan: Çağrılırsam çözüm için Türkiye’ye gelir, ağabeyimle de görüşürüm

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 2004 yılında örgütten ayrılan kardeşi Osman Öcalan, “Eğer davet edilirsek çözüm süreci için Türkiye’ye gelmeyi kabul ederim. Gelince de yapmak istediğim ilk şey ağabeyimle görüşmek” dedi.

Örgüt içinde yaşadığı sorunlar üzerine 2004 yılında PKK’dan tasfiye edildikten sonra Irak Kürdistanı’nda yaşamaya başlayan Osman Öcalan T24’e konuştu. Son dönemde PKK’dan ayrılan isimlerle birlikte Türkiye’ye geleceği iddia edilen Osman Öcalan, “ Şimdiye kadar hiçbir Türk yetkiliyle görüşmedim. Onlarla hiçbir şekilde ilişkim yok. Ancak çözüm süreci için davet edilirsek gelmeyi kabul ederim. Ancak bizim de plan ve programımız, taleplerimiz ve şartlarımız olacaktır. Çözüm sürecine katkım olacağına inanılırsa, tutuklanmayacağımıza dair garanti verilirse çekinmeden gelirim” diye konuştu.

“PKK, çözüm sürecine inanmadı”

Türkiye’de yaşanan çatışmaları da değerlendiren Osman Öcalan, “PKK, zaten hiçbir zaman Öcalan’ın başlattığı çözüm sürecine inanmadı” dedi. Öcalan, sözlerine şöyle devam etti:

“Liderimiz her zaman sınırlı bir çatışmayı esas alırdı. Zaten Türkiye’deki Kürtlerin ayrılmak gibi bir sorunu yok. Türkiye, Türklerle Kürtlerin ortak vatanıdır. Çatışmayı derinleştirmek ortak yaşam alanını daraltır. Erdoğan da seçimi kazanmak için savaşa ihtiyaç duydu. AKP savaşla iktidara geldi. Her iki tarafın da ciddi kusurları var. Kürtler de iktidar ile savaş içerisinde olan cemaatin sözcülüğünü yapmamalı.”

“Ağabeyimin hayatından şüphe duyuyorum”

Asrın Hukuk Bürosu’nun yaptığı açıklamada geçen “Öcalan’ın hayatından endişeliyiz” ifadesine katıldığını belirten Öcalan, ailenin bir an önce Abdulah Öcalan ile görüştürülmesi gerektiğini söyledi. Öcalan, “Öcalan ailesinin bir ferdi olarak 8 aydır ağabeyimden haberimiz yok. Hayatından endişe duyuyoruz. Dışarıda bu kadar yoğun çatışma sürerken sessizlik endişe verici. Eğer ailenin görüşmesine izin verilmiyorsa ciddi bir durum vardır” dedi.

“Türkiye’ye dönersem parti kurarım”





Öcalan’ın parti kuracağı yönündeki iddialara ilişkin olarak Osman Öcalan, “Yıllarca dağlarda savaştık. Şimdi legal alanda söz söyleme zamanı. Zemin oluşur da geri dönersem parti kurmak isterim. Bizim de söyleyeceklerimiz var. Şimdi Türkiye’den uzakta böyle bir işe girişmem” diye konuştu.

“Ağabeyimle görüşmek istiyorum”

Ağabeyi Abdullah Öcalan ile zamanında çelişkiye düştüklerini hatırlatan Osman Öcalan, “Çelişkilerimiz olabilir. Ancak biz yıllarca birbirimize kardeşlik ve yoldaşlık hukuku ile bağlı kaldık. Eğer Türkiye’ye gelirsem yapacağım ilk şey ağabeyimi görmek olacaktır. O da bunu yadırgamayacak ve kabul edecektir” görüşünü dile getirdi.