Osman Müftüoğlu'ndan 'bunamasavar' listesi

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu köşesinde, halk arasında bunama adı verilen demans hastalığından korunma yöntemlerini sıraladı. Yazarın 'bunamasavarlar' olarak adlandırdığı listenin başını balık çekiyor. Sıralamanın devamında ise şu besinler yar alıyor: Renkli sebze ve meyve, yeşil ve siyah çay, kuru yemişler, çekirdekler, baharatlar, kakao, zeytin ve hindistan cevizi yağı, yumurta.

Müftüoğlu'nun köşesinde "Bunamasavarlar" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

1- Balık: Haftada bir balık yemeniz bile bunama riskinde azalmaya yol açabiliyor. Balığın gücü de Omega 3 zenginliğinden geliyor.

2- Renkli sebze ve meyve: Renkli, taze ve doğal sebzelerle şeker oranı düşük koyu renkli meyveler de ciddi birer bellek savaşçısı. Bunların en tepesinde de ANTO SİYANİN zengini MOR-SİYAH VE KIRMIZI renkli sebze ve meyveler var: Siyah üzüm, erik, çilek, kiraz, vişne, mor lahana, turp, pancar, domates, yaban mersini, böğürtlen...

3- Yeşil ve siyah çay: Çayların marifeti öncelikle KATEŞİN yapısındaki antioksidan maddelerden geliyor.

4- Kuru yemişler: Günde 30 gramı aşmamak koşulu ile ceviz, badem, fındık, antepfıstığı tüketmek ciddi bir bellek takviyesi işlevi görüyor.

5- Çekirdekler: En tepede kabak, karpuz ve ayçekirdekleri var. Bu listeye susam, keten tohumu, chia tohumlarını da eklememiz iyi olur.

6- Baharatlar: Birincilik tartışmasız zerdeçal ve onun başasistanı karabiberde. Listede tarçında yer almalı.

7- Yeşil sebzeler: Özellikle de ıspanak içindeki çok sayıda bellek dostu madde sayesinde sadece ıspanak değil diğer taze otlar da, yeşil sebzeler de bellek dostu besinler.

8- Kakao: Bitter çikolatanın veya diğer kakao zengini besinlerin tüketimi de belleğe güç, kuvvet sağlıyor.

9- Zeytin ve hindistan cevizi yağı: İkisinin de kesin bellek dostu olduklarını gösteren çok sayıda bilgi, bulgu var.

10- Yumurta: B vitaminleri (özellikle B12 vitamini) kolin, protein ve omega-3 zengini bir besin olarak ‘bellek sever’ ve ‘bunama savar’ mevcut her besin listesinde yumurta mutlaka merkezde olmalı."

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