Osman Kurdaş: Oğluma 6 bin lira maaş verdim, beğenmedi

İstanbul Maltepe’de babasının işyerine bombalı paket götürerek babası ile birlikte 2 kişinin daha yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkemede oğluyla karşı karşıya gelen baba Özdemir Osman Kurdaş, "Çalışmayı sevmeyen oğlum kendisinin yüksek bulduğum para talebini ödememem üzerine beni öldürerek mirasımı alma amacıyla bombayı göndermiştir. Oğlumdan şikayetçiyim" dedi. Baba Kurdaş, oğluna 6 bin lira maaş verdiğini ancak oğlunun bu ücreti beğenmediğini belirtti.

Mahkeme heyeti, dava dosyasının patlayıcı uzmanı bilirkişiden dönüşünün beklenmesine karar verdi.

Alican Kurdaş, "kasten öldürmeye teşebbüs", "olası kast ile öldürmeye teşebbüs", "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanmak" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" suçlarından, 61 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandı.

"Ben oğlumun bana bomba göndermesini anlamıyorum. Buna bir sebep de bulamıyorum. Ben çocuğuma iyi bakmış bir insanım. Sadece kendi düşüncem çalışmayı sevmeyen oğlum kendisinin yüksek bulduğum para talebini ödememem üzerine beni öldürerek mirasımı alma amacıyla bombayı göndermiştir. Oğlumdan şikayetçiyim"

6 BİN LİRA MAAŞ VERDİM, MAAŞI BEĞENMİYORDU

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Alican Kurdaş, müşteki baba Özdemir Osman Kurdaş ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen baba Kurdaş, sanığın öz oğlu olduğunu belirterek, "Kendisi Amerika'da 7 yıl eğitim gördü. Dönüşte kendisine şirketimde 6 bin lira maaşla iş verdim. Aramızda normal baba oğul ilişkisi vardı, lakin çalışmayı pek sevmiyor ve aksatıyordu. Bana maaşının az olduğunu söylüyordu. Ben de kendisine 'Boğaziçi mezunu bir bilgisayar mühendisi bile ancak bu kadar para alır' dedim ve daha fazla ödemedim. " şeklinde konuştu.

Bana mail attı

Oğlunun bu durum üzerine kendisine bir mail attığını kaydeden Kurdaş, "Bana gönderdiği mailde arkadaşlarının babalarının çocuklarını rahat yaşatmak için ellerinden geleni yaptıklarını, hatta evlerini satıp çocuklarını çalışmadan yaşattıklarını, benim de o şekilde davranmam gerektiğini söyleyerek yakındı. Ben de böyle olamayacağını, çalışması gerektiğini söyledim. Kendisi zeki bir çocuktur ancak zekasını bu yönde kullanmış. Oğlumun beni öldürmesi için aramızda bir husumet yoktu." ifadesini kullandı.

Sol kolum koptu

Bu sırada Mahkeme Başkanı Haluk Azkın, baba Kurdaş'a "Size bomba vermesi için makul bir sebep var mı?" diye sordu.

Bunun üzerine Kurdaş, "Ben şoktayım. Bir baba olarak öz oğlum bana böyle bir şey yaptı. Ben kötü bir baba değilim. Çocuğum için çok şey yaptım. Olay günü sekreterim 'bir paket geldi' dedi. Ben masanın üzerinde paketi açmamla beraber 10 santimetre kalınlığındaki ahşap masa parçalandı. Büyük bir patlama, ateş ve basınç oldu. Sol kolum koptu. Sağ kolum kopmak üzereydi. O anda kör oldum. Şu anda tedavi ile sağ gözüm yüzde 60 görüyor. Sol kolum bilekten yukarıdan kesildi. Sağ bacağım da ciddi müdahalelerle ancak kurtarılabildi. Ben oğlumun bana bomba göndermesini anlamıyorum. Buna bir sebep de bulamıyorum. Ben çocuğuma iyi bakmış bir insanım. Sadece kendi düşüncem çalışmayı sevmeyen oğlum kendisinin yüksek bulduğum para talebini ödememem üzerine beni öldürerek mirasımı alma amacıyla bombayı göndermiştir. Oğlumdan şikayetçiyim" şeklinde cevap verdi.

"Birkaç saatlik çalışmayla hazırladım"

Sanık Alican Kurdaş da babasıyla aralarında normal bir baba oğul ilişkisi olmadığını savunarak, "Öncelikle yaşananlardan dolayı utanç ve pişmanlık duyuyorum. Bu olayın kesinlikle maddiyatla ve parayla ilgisi yok. Bu olay nedeniyle şu anda çok pişmanım. Benim yaptığım patlayıcının içinde 3 adet kimyasal bulunuyordu. İnternete ses bombası diye yazdığımda buldum. Birkaç saatlik bir çalışmayla hazırladım. Zaten bu kadar kolay yapılacak bir patlayıcının öldürme olasılığı olsa herkes yapar" diye konuştu.

"Baba olarak gerçekten sevdim"

Yaptığı bombanın etkisinin kutuda olmasından ve kapalı ortamda açılmasından dolayı arttığını öne süren Kurdaş, "Babamla olan olayların yanı sıra kendisini gerçekten seviyorum ben. Baba olarak gerçekten sevdim. Ancak karşılık göremedim. Bu olaydan sonra da aylar boyunca rüyalarımda babamı gördüm" dedi.

Mahkeme heyeti, dava dosyasının patlayıcı uzmanı bilirkişiden dönüşünün beklenmesine karar verdi.

Dosya döndükten sonra temin edilen tedavi belgelerinin Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek Osman Kurdaş ve Şahnur Ağaik'in olay sebebiyle yaralanmalarının derecesinin tespitinin rapor olarak istenmesine hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde 11 Kasım 2016'da meydana gelen olayda, 4 katlı binadaki elektrik ve mühendislik firmasına kargoyla geldiği öne sürülen bir paketin açılmasının ardından meydana gelen patlamada, şirket sahibi Özdemir Osman Kurdaş ile 2 çalışan yaralanmıştı.

Olaydan sonra gözaltına alınan Kurdaş'ın oğlu Alican Kurdaş, "tasarlayarak bombalamak suretiyle yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün uzmanlık raporuna göre, el yapımı parça ve basınç etkili paket bombanın, öldürücü ve yaralayıcı özelliğe sahip olduğunun belirtildiği ifade ediliyor.

İddianamede sanık Alican Kurdaş'ın "üst soyunu bomba düzeneği oluşturmak ve tasarlamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs", şikayetçiler Şahnur Ağaik ve Sevgi Özcan'a yönelik "olası kast ile öldürmeye teşebbüs", "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanmak", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" suçlarından 35 yıl 6 aydan 61 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.