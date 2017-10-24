Osman Kavala'nın gözaltına alınma nedeni belli oldu

Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 17-25 Aralık kumpas soruşturmaları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

DHA'nın haberine göre; aynı soruşturma kapsamında ABD Konsolosluk görevlisi Metin Topuz, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Başkanı Şaban Kardaş ve MİT TIR'ları dosyasının sanıklarından Bayram Andaç ve Muharrem Gözüküçük'ün de yer aldığı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde ifadeye çağrılan ancak henüz gelmeyen ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi N.M.C'nin de bu dosya kapsamında hakkında işlem yürütüldüğü ifade edildi. N.M.C'nin gözaltına alınan eşi ve kızı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Osman Kavala kimdir?

Osman Kavala, 1957'de Paris'te doğdu. İstanbul Robert Lisesi'ni bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Babası Mehmet Kavala'nın 1982 yılında vefat etmesinin ardından, Kavala grubunda yönetici olarak çalışmaya başladı.

Murat Belge’yle birlikte Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinden İletişim Yayınları’nın kuruluşunda yer aldı. Türk-Polonya İş Konseyi, Türk-Yunan İş Konseyi, Center for Democracy in Southeast Europe (Güneydoğu Avrupa'da Demokrasi Merkezi) gibi çeşitli iş ve toplumsal kuruluşların Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.

Açık Toplum Enstitüsü'nde Danışma Kurulu üyesi, Tarih Vakfı ve Diyarbakır Kültürevi'nin destekçisi olan Kavala Helsinki Yurttaşlar Derneği üyesi.