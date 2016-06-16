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Osman Kavala'dan Birgün açıklaması

"Birgün'le 2006-2007 yıllarında borç ilişkimiz oldu ama geri ödemelerle hesaplar kapandı"

16 Haziran 2016 15:30

Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş adamı Osman Kavala, bazı köşe yazılarında gündeme getirilen "BirGün gazetesine finans desteği sağladığı" yolundaki iddiaları yalanladı. "Birgün'le 2006-2007 yıllarında borç ilişkimiz oldu" diyen Kavala, "Bununla ilgili geri ödemeler yapıldı ve hesaplar kapandı. Bu tarihten sonra benim ve benimle ilgili kuruluşların Birgün gazetesiyle herhangi bir parasal ilişkisi olmamıştır" açıklaması yaptı.

Osman Kavala'nın açıklaması şöyle:

Son günlerde yayımlanan bazı köşe yazılarında Birgün gazetesiyle finansman ilişkisi içinde olduğum ve gazetenin yayınlarını etkilediğim iddia edildi. Bu nedenle açıklama yapmak gereğini hissettim:

Birgün Yayıncılık A.Ş. ile 2006-2007 yıllarında borç ilişkimiz oldu.

Bununla ilgili geri ödemeler yapıldı ve hesaplar kapandı. Bu tarihten sonra benim ve benimle ilgili kuruluşların Birgün gazetesiyle herhangi bir parasal ilişkisi olmamıştır.

Söz konusu köşe yazılarında ele alınan konular da ilgi alanımın dışındadır.

Saygılarımla,

Osman Kavala

 

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Osman KavalaBirgün gazetesiyalanlamafinans sağlıyor

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