Ümit TÜRK/ İSTANBUL,(DHA) Atatürk Havalimanı\'nda 18 Ekim\'de gözaltına alınan iş adamı Osman Kavala tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü \'17-25 Aralık kumpas\' soruşturmaları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenilen Kavala dün akşam adliyeye sevkedildi. Osman Kavala, \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi