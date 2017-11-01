Osman Kavala tutuklandı!

17-25 Aralık ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 2 haftadır gözaltında tutulan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, "Anayasayı ihlal" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

Alman Goethe Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin toplantısı için gittiği Gaziantep'ten İstanbul'a döndüğü sırada ( 18 Ekim 2017) Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan Kavala, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği, ifadesini aldığı Kavala'yı ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçlarından tutukladı.

Osman Kavala kimdir?

Osman Kavala, 1957'de Paris'te doğdu. İstanbul Robert Lisesi'ni bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Babası Mehmet Kavala'nın 1982 yılında vefat etmesinin ardından, Kavala grubunda yönetici olarak çalışmaya başladı.

Murat Belge’yle birlikte Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinden İletişim Yayınları’nın kuruluşunda yer aldı. Türk-Polonya İş Konseyi, Türk-Yunan İş Konseyi, Center for Democracy in Southeast Europe (Güneydoğu Avrupa'da Demokrasi Merkezi) gibi çeşitli iş ve toplumsal kuruluşların Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.

Açık Toplum Enstitüsü'nde Danışma Kurulu üyesi, Tarih Vakfı ve Diyarbakır Kültürevi'nin destekçisi olan Kavala Helsinki Yurttaşlar Derneği üyesi.