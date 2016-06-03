Osman Kavala, 'Meral Akşener'le teyze çocuğu olduğu' iddiasına yanıt verdi; "Kuzen değiliz, ortak kuzenimiz var"

Yenişafak yazarı Hasan Öztürk’ün önceki gün köşesinde yer verdiği, işadamı Osman Kavala ile Meral Akşener'in teyze çocukları olduğu iddiasını Kavala yazılı açıklamayla yanıtladı. Kavala yanıtında, “Teyze çocuğu değiliz, birbirimizin kuzeni değiliz ama ortak bir kuzenimiz var” dedi.

İddianın sahibi Hasan Öztürk, Osman Kavala’nın yanıtı üzerine bugün bir yazı daha yazarak “Hem terör örgütü elebaşı Öcalan'a selam yollayacak kadar yakın, hem Akşener ile nikah şahidi olacak kadar yakın olmak nasıl bir şey?” diye sordu.

Hasan Öztürk’ün bugün (3 Haziran 2016)’da yayımlanan “Osman Kavala: Akşener ile teyze çocuğu değiliz ama…” başlıklı yazısı şöyle:

“Kızıl Soros” lakaplı işadamı Osman Kavala ile Meral Akşener arasındaki akrabalık ilişkisini yazmıştım bir önceki yazıda.

Osman Kavala yazılı bir açıklama yaptı ve “Teyze çocuğu değiliz, birbirimizin kuzeni değiliz ama ortak bir kuzenimiz var” dedi ve 2013'te şahitlik ettiği Bodrum'daki bir düğünde Meral Akşener'in kurduğu şu cümleyi hatırlattı: “Üç kuzen olarak damadın şahitliğini yapıyoruz.”

Kavala açıklamasında MHP'de olup bitenleri medyadan takip ettiğini de söylüyor.

İşte o açıklama:

“Sayın Meral Akşener'le teyze çocukları değiliz. Birkaç yıl önce sevgili Burak Bölükbaşı'nın nikah merasiminde Sayın Akşener, “üç kuzen olarak damadın şahitliğini yapıyoruz” demişti. Kastedilmiş olan birbirimizin kuzeni olduğumuz değil, farklı taraflardan ikimizin de damadın kuzeni olduğuydu.

(…) MHP içindeki gelişmeler ilgi alanımın dışında, bunlar hakkında ancak basından öğrendiğim kadar bilgi sahibiyim.

Bağımsız medyada gerçeği aktaran haberlerin çıkmasını önlemek olabilecek şey değil. Hayatım boyunca, kendimle ilgili olarak dahi, böyle abes bir teşebbüste bulunmadım.”

Osman Kavala'nın açıklamaları böyle.

Kavala ile ilgili iddiaların neredeyse tamamı açık kaynaklarda var. İnternete girip hepsini bulmanız mümkün.

Akşener, Kavala ilişkisini de…

Örneğin Burak Bölükbaşı'nın nikahı ve oradaki şahitlerle ilgili haberleri de bulabilirsiniz.

Peki bu sorulara cevabınız var mı sayın Kavala?

Madem kaynağımın iddiasına cevap verdi Osman Kavala; o halde birkaç soru daha soralım…

* Meral Akşener ile uzaktan akraba olduğunuzu söylüyorsunuz. Akrabalık dereceniz nedir?

Peki Akşener ile Bölükbaşı'nın düğünü haricinde görüştünüz mü?

* Hatta geriye gidelim Akşener'in İçişleri Bakanı olduğu dönemde hiç bir araya geldiniz mi?

* Bu görüşmelerde Akşener sizi birileriyle tanıştırdı mı?

* Burak Bölükbaşı ile akrabalık dereceniz nedir?

* Meral Akşener'in “Faili meçhuller kabulümdür” sözünü siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

* Hem terör örgütü elebaşı Öcalan'a selam yollayacak kadar yakın, hem Akşener ile nikah şahidi olacak kadar yakın olmak nasıl bir şey?

* Sahi “Başkanlık sistemi” konusunda görüşleriniz neler?

Cevaplarınızı buradan yayınlayacağımı şimdiden ilan ediyorum.

Devam edelim, Osman Kavala'nın “Bağımsız medya” diye bahsettiği Birgün'den de bir mail aldım.

İmtiyaz sahibi İbrahim Aydın şöyle bir açıklama gönderdi:

“(…) Bizler, okurlarımızın yardım ve destekleri dışında hiç bir iktidar, sermaye, çıkar grubuyla bir arada adımız geçmez ve buna asla da izin vermeyiz. (…)

Sonuç olarak (…) 'Birgün gazetesinin finansörü Osman Kavala' bilgisinin kesinlikle doğru olmadığını bir kez daha size açıklamış olayım.”

İbrahim Aydın'a da bir soru sormak istiyorum.

Beyanınızı kabul ediyorum…

Peki “Meral Akşener'in faili meçhuller kabulüm” cümlesini Birgün'de hangi haber ya da köşe yazılarıyla gündeme getirdiniz?

HDP'nin arkasındaki güç: 'Herkesi şaşırtacak işbirliği'

Osman Kavala, MHP'de olup bitenlerle ilgisi olmadığını söylüyor.

Peki..!

Size bir hatırlatmada bulunmak istiyorum.

7 Haziran'da 13 yıllık kesintisiz Ak Parti iktidarını sona erdiren formülü ilk kez kimin dillendirdiğine yönelik bir yakın tarih hatırlatması yapmak istiyorum.

Sonar Araştırma Şirketi'nden Hakan Bayrakçı, 3 Ocak 2015'te peş peşe 10 tweet atıyor.

Özetle “Ak Parti'yi 276'nın altına düşürmenin” iki yolu olduğunu söylüyor.

Bunlardan birincisinin “CHP ve MHP'nin ciddi oy artışı sağlaması” olarak ilan ediyor. Ancak bunun hiçbir seçimde başarılamadığının altını çiziyor.

İkinci formülün ise “3. bir muhalif parti veya partiler birliğinin % 10 barajını geçerek milletvekili çıkarabilmesidir” diyor. (3.01.2015)

Bayrakçı üç gün sonra bu kez “Şimdi oy potansiyeli olan siyasi partilere düşen, herkesi şaşırtacak bir mantık ve akıl ile işbirliği yapmalarıdır” (06.01.2015) diye yazıyor.

Ve HDP seçime tek başına girme kararı alırken tek bir slogan ile oy istiyor, “Seni başkan yaptırmayacağız!”

Bu slogan başlı başına Ak Parti karşıtı, Tayyip Erdoğan karşıtı kesimleri HDP etrafında toplamaya yetiyor.

Beyaz Türkler, marjinal sol, Kandil, PKK, KCK, PYD, Paralel Yapı vesaire vesaire...

Velhasıl Hakan Bayrakçı'nın “Herkesi şaşırtacak bir mantık ve akıl ile işbirliği” neticesinde HDP barajı aşıyor 13 yıllık Ak Parti iktidarı sona eriyor.

'Seni başkan yaptırmayacağız'cılar bu kez MHP kurultayına bel bağladı

Peki bir önceki yazımdaki iddialardan biri de “Seni başkan yaptırmayacağız” sloganını mucidinin Osman Kavala olduğu iddiasıydı.

Sorulara devam edelim:

“Beyaz Türkler, marjinal sol, Kandil, PKK, KCK, PYD, Paralel Yapı, vesaire” 7 Haziran öncesi HDP'yi destekleyenler bugün MHP kurultayına bel bağlamamışlar mıdır?

“Ölüsü, dirisi, PKK'lısı, HDP'lisi, Paralel'i” MHP kurultayı üzerinden Ak Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı durdurmaya çalışmıyorlar mı?

Hakan Bayrakçı'nın HDP formülünden önce önerdiği “CHP ve MHP'nin oy oranlarını yükseltmesi” seçeneği bugün için devrede olamaz mı?

Cevaplar geldikçe yayınlayacağım.

Ha bir de kör şeytan aklıma getirdi!

“Diyarbakır Cezaevi” diye internette bir arama yapsak kimi, kiminle ilişkilendiren ve kimlerle ilgili neler buluruz acaba?