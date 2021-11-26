Osman Kavala kararı ve Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar yükselişe geçti

Gün içinde bir ara 12'nin altına gerileyen dolar/TL, mahkemenin Osman Kavala kararı ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz açıklamalarının ardından 12,67'ye kadar yükseldi.

Birleştirilen Gezi Parkı ile Çarşı Grubu davasında Osman Kavala’nın tutukluğunun devamına karar verilmesinin ardından döviz kurlarında artış görüldü.

Gün içinde 13,37’ye kadar gerileyen Euro/TL kurunda ise 14,30 seviyesi görüldü.

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