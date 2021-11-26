Osman Kavala kararı ve Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar yükselişe geçti

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="p1">Gün içinde bir ara 12'nin altına gerileyen dolar/TL, mahkemenin <strong>Osman</strong> <strong>Kavala</strong> kararı ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz açıklamalarının ardından 12,67'ye kadar yükseldi.</p>\n<p class="p1">Birleştirilen Gezi Parkı ile Çarşı Grubu davasında Osman Kavala’nın tutukluğunun devamına karar verilmesinin ardından döviz kurlarında artış görüldü.</p>\n<p class="p1">Gün içinde 13,37’ye kadar gerileyen Euro/TL kurunda ise 14,30 seviyesi görüldü. </p>\n<p class="p3"><strong>TIKLAYIN | <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/erdogan-bu-faizler-dusecek-biz-yuksek-faize-halkimizi-da-ciftcimizi-de-ezdirmeyecegiz,996414" target="_blank" rel="noopener">Erdoğan: Bu faizler düşecek; biz yüksek faize halkımızı ezdirmeyeceğiz</a></strong></p>\n<p class="p3"><strong>TIKLAYIN | </strong><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/birlestirilmis-gezi-davasinda-ikinci-durusma-osman-kavala-durusmalara-katilmayacak,996295" target="_blank" rel="noopener"><strong>Birleştirilmiş Gezi davasının ikinci duruşmasında Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verildi</strong></a></p>\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x85wkvq?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"> </iframe></div>\n</body>\n</html>