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Ekonomi

Osman Kavala kararı ve Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar yükselişe geçti

26 Kasım 2021 17:29

Gün içinde bir ara 12'nin altına gerileyen dolar/TL, mahkemenin Osman Kavala kararı ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz açıklamalarının  ardından 12,67'ye kadar yükseldi.

Birleştirilen Gezi Parkı ile Çarşı Grubu davasında Osman Kavala’nın tutukluğunun devamına karar verilmesinin ardından döviz kurlarında artış görüldü.

Gün içinde 13,37’ye kadar gerileyen Euro/TL kurunda ise 14,30 seviyesi görüldü. 

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Osman Kavaladolaryükseliş
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