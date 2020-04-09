Osman Kavala için avukatlarından tahliye başvurusu

T24 Ankara



Gezi davasında beraat etmesinin hemen ardından üç yıldır açık tutulan, daha önce tahliyesine karar verilen soruşturma dosyası üzerinden yeniden tutuklanan iş insanı Osman Kavala’nın avukatları, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne tahliye talebiyle yeniden başvuru yaptı.



Kavala, Gezi davası kapsamında tutuklu yargılandığı davada, beraatine ve tahliyesine karar verildikten sonra cezaevinden emniyete götürülmüş, ardından hakkında başka bir dosyadan tutuklama kararı verilmişti. Kavala’nın tutuklanmasına, üç yıldır açık bulunan, daha önce tahliyesine karar verilen 15 Temmuz dosyası gerekçe gösterilmişti.



AİHM’nin Türkiye’yi mahkûm etmesine neden olan bu dosya nedeniyle tutuklu kalan Kavala’nın bir süre sonra tahliyesine karar verildi. Ancak tahliyeden hemen önce, bu dosyadaki iddialar tekrarlanarak Kavala, bu kez casusluk suçlamasıyla tutuklandı. Böylece, AİHM kararına aykırı hareket etmeden, Kavala’nın tutukluluğu sağlandı.

Yeni başvuruda salgın hastalık riski anımsatıldı

İstanbul Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde Kavala’nın Gezi davasından beraat etmesine itiraz ederken, hakkında yeniden tutuklama kararı verilmesini de talep etti.



Buna karşılık, avukatları ise Kavala’nın tutuklu bulunduğu dosyadan tahliye edilerek, serbest bırakılması için yeni bir başvuru yaptı.



Başvuruda, salgın hastalık riskinin cezaevleri için de geçerli olduğu anımsatılarak, yaşam ve sağlık hakkını korumanın devletin yükümlülüğünde olduğu anımsatıldı. Kavala’nın, ABD’li Henry Barkey ile görüştüğü iddiası ile casuslukla suçlandığının vurgulandığı başvuruda, savcılığın talebi üzerine gelen telefon kayıtlarında, görüşme yapılmadığının açıkça görüldüğü ifade edildi.



Başvuruda, buna karşılık, baz istasyonu kayıtları esas alınarak, görüşme yapılmayan telefonların yakın istasyonlardan sinyal verdiği gerekçesiyle tutuklama kararı verilmesinin hukuka aykırı olduğu kaydedildi.



Kavala’nın başvurusunu, sulh ceza hakimliği karara bağlayacak.