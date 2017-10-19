Osman Kavala havalimanında gözaltına alındı

Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, "kısıtlılık kararı olan bir savcılık soruşturması" kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Sivil toplum çalışmalarıyla bilinen iş adamı Kavala ile sekreterinin bilgisayarına, polis tarafından el konduğu bildirildi.

Kavala, Alman Goethe Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin toplantısı için gittiği Gaziantep'ten İstanbul'a dönmüştü.

T24'e bilgi veren avukat Ferat Çağıl, Kavala'nın TEM şubeye getirildiği ve hakkında 7 günlük gözaltı kararı olduğunu aktardı. Çağıl, dosyada gizlilik kararı olması nedeniyle Kavala'ya yöneltilen suçlamaları öğrenemediklerini bildirdi.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı kaynakları da sorular üzerine, "15 Temmuz öncesindeki bazı toplantılar konusunda Kavala'nın bilgisine başvurulacağını" söylediler.

AP Raportörü'nden mesaj Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri de Kavala'nın gözaltına alınmasının ardından Twitter'dan paylaştığı mesajda "Osman Kavala'nın İstanbul'da gözaltına alınması çok rahatsız edici. Avrupa Parlamentosu'nda serbest bırakılması için acil çağrı başlatılmasını teklif edeceğim" ifadelerini kullandı.

Osman Kavala kimdir?

Osman Kavala, 1957'de Paris'te doğdu. İstanbul Robert Lisesi'ni bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Babası Mehmet Kavala'nın 1982 yılında vefat etmesinin ardından, Kavala grubunda yönetici olarak çalışmaya başladı.

Murat Belge’yle birlikte Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinden İletişim Yayınları’nın kuruluşunda yer aldı. Türk-Polonya İş Konseyi, Türk-Yunan İş Konseyi, Center for Democracy in Southeast Europe (Güneydoğu Avrupa'da Demokrasi Merkezi) gibi çeşitli iş ve toplumsal kuruluşların Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.

Açık Toplum Enstitüsü'nde Danışma Kurulu üyesi, Tarih Vakfı ve Diyarbakır Kültürevi'nin destekçisi olan Kavala Helsinki Yurttaşlar Derneği üyesi.