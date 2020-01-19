Osman Kavala, Hrant Dink için yazdı: Hrant’ı düşünmek, yaşadıklarımıza katlanmak ve umut etmekte direnmek için daha fazla güç veriyor

Gezi Parkı eylemlerini organize ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan iş insanı Osman Kavala, suikast sonucu öldürülmesinin 13. yılında Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için cezaevinden bir mektup kaleme aldı. Kavala, "Hrant’ı düşünmek, yaşadıklarımıza katlanmak ve umut etmekte direnmek için daha fazla güç veriyor. Ben ve haksız yere cezaevinde bulunanlar bir süreliğine özgürlüğümüzü kaybettik; Hrant, yazdıklarından ve söylediklerinden ötürü hayatını kaybetti" dedi.

700 günden uzun süredir cezaevinde olan Kavala, Hrant Dink'in 13. ölüm yıldönümünde Agos gazetesi okurlarına bir mektup kaleme aldı. Üçüncü defa Dink'i vurulduğu yerde anamayacağını hatırlatan Kavala şunları yazdı:

"Değerli Agos okurları,

Üçüncü defa, bu yıl da, 19 Ocak’ta sizlerle, Hrant’ın arkadaşlarıyla beraber, Agos’un önünde olamayacağım. Sevgili Hrant’ın martılarla birlikte göründüğü fotoğrafı düşünerek ve üzerimden uçarak giden martıları seyrederek Hrant’ı anacağım.

Hrant’ı anmak, bir insanın hemcinslerine, yurttaşlarına, insan kardeşlerine ne kadar kolaylıkla kötülük yapabildiğini, acı veren bu gerçeği, yüzümüze çarpıyor.

Ama, Hrant’ı düşünmek, yaşadıklarımıza katlanmak ve umut etmekte direnmek için daha fazla güç veriyor.

Ben ve haksız yere cezaevinde bulunanlar bir süreliğine özgürlüğümüzü kaybettik; Hrant, yazdıklarından ve söylediklerinden ötürü hayatını kaybetti.

Yaşadığımız sürece, tek başımıza ve birlikte, adalet istemek ve umutlu olmak imkanımız olacak. Tek başımıza ve birlikte, Hrant için, bu ülkenin öldürülen namuslu insanları için ve herkes için adalet talep etmeye devam edeceğiz.

2020 yılının umutlarımızı güçlendiren bir yıl olmasını diliyorum.



Silivri Cezaevi"