Osman Kavala: Adaletin yüzünü göreceğim günü bekliyorum

Bin 437 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala, yarın görülecek duruşma öncesinde, “Adaletin yüzünü göreceğim günü bekliyorum.Cezaevinde bulunduğum süre yakında 4 yıl olacak. Bir kez dahi savcı yüzü görmüş değilim." dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Silivri Cezaevi’nde tutuklu sivil toplum örgütü kurucusu, iş insanı Osman Kavala’yı ziyaret etti. Yarın İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülecek duruşma öncesinde Osman Kavala için özgürlük çağrısında bulunan Çakırözer, “Osman Kavala 4 yıldır haksız, hukuksuz cezaevinde” dedi.

Sivil toplum örgütü kurucusu ve iş insanı Osman Kavala, casusluk, Çarşı ve Gezi davalarının birleştirilmesiyle oluşturulan ‘torba dava’ duruşması kapsamında yarın hakim karşısına çıkacak.

“4 yıldır bir kez dahi savcı yüzü görmüş değilim”

Kavala içinde bulunduğu durumu, “Cezaevinde bulunduğum süre yakında 4 yıl olacak. Bir kez dahi savcı yüzü görmüş değilim. Savcılık ifadem hiç alınmadı. Üstüne beraat ediyorum, tahliye kararı veriliyor. AİHM’in ‘hak ihlali’ kararları var. Ama hâlâ cezaevindeyim. Tüm bu yaşatılanlar karşısında adaletin yüzünü göreceğim günü bekliyorum” ifadeleriyle değerlendirdi.

CHP Milletvekili Utku Çakırözer ise, ziyareti sonrasında yaptığı açıklamalarda şu çağrıda bulundu:

“AİHM kararlarına tam uyum sağlanmalı, Osman Kavala bir an önce özgürlüğüne kavuşmalıdır”

"Osman Kavala 1437 gündür haksız, hukuksuz cezaevinde. Türkiye’nin taraf olduğu AİHM’in tutukluluğunun ‘hak ihlali’ olduğu yönündeki açık kararına rağmen, yine yargılandığı yerel mahkemelerin beraat ve tahliye kararlarına rağmen hâlâ Silivri Cezaevi’nde. Adaletsiz bir biçimde, özgürlüğünden, ailesinden, sevdiklerinden mahrum bırakılıyor. Gezi davasında beraat etti, çıkmasın diye yok casusluk, yok Çarşı art arda hiçbir kanıt olmayan yeni davalar uyduruldu. Şimdi de torba dava yaratıldı. Yıllar geçiyor ama Kavala’ya hukuksuzluk hâlâ sürüyor. Bir tarafta yargı paketlerinden, İnsan Hakları Eylem Planlarından bahsediliyor, diğer tarafta AİHM kararlarına rağmen insanlara zindanlarda kilit üstünü kilit vuruluyor. Öncelikle tarafı olduğumuz AİHM kararlarına tam uyum sağlanmalı, artık bu hukuksuzluk bitmelidir. Osman Kavala bir an önce özgürlüğüne kavuşmalıdır.”