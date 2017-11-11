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Osman Kavala: Adaletin er ya da geç tecelli edeceğini umut ediyorum

"Soruşturmadaki gizlilik kararı nedeniyle yorum yapmayı doğru bulmuyorum"

11 Kasım 2017 10:56

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimine ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında 1 Kasım'da tutuklanan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, cezaevinden mesaj gönderdi. Kavala, "Adaletin er ya da geç tecelli edeceğini umut ediyorum" dedi. 

Kavala, avukatları aracılığıyla gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen destek mesajları benim için çok kıymetli, herkese selamlarımı iletmek istiyorum. Sürecin başından beri yanımda olan ve iyi temennilerini ileten siyasi aktörlere de teşekkür ediyorum. Devam eden soruşturmadaki gizlilik kararı nedeniyle yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Adaletin er ya da geç tecelli edeceğini umut ediyorum. Selamlarımla." 

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