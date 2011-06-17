T24 LogoT24 Logo
Gündem

OSMAN ÇELİK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ  BURSA (A.A)

17 Haziran 2011 21:20

-OSMAN ÇELİK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ  BURSA (A.A) - 17.06.2011 - Bursaspor ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan yeşil-beyazlı kulübün eski ikinci başkanı Osman Çelik, adliyeye sevk edildi.  Alınan bilgiye göre, ''Usulsüzlük ve zimmete para geçirme'' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve avukatıyla birlikte Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelen Çelik, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.  Çelik, güvenlik güçleri tarafından adliye binasının arka kapısından içeri alındı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24