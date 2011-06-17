-OSMAN ÇELİK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ BURSA (A.A) - 17.06.2011 - Bursaspor ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan yeşil-beyazlı kulübün eski ikinci başkanı Osman Çelik, adliyeye sevk edildi. Alınan bilgiye göre, ''Usulsüzlük ve zimmete para geçirme'' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve avukatıyla birlikte Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelen Çelik, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Çelik, güvenlik güçleri tarafından adliye binasının arka kapısından içeri alındı.