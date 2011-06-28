Osman Can üniversiteyi karıştırdı

T24 - Eski Anayasa Mahkemesi Raportörü Doç. Dr. Osman Can’ın Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne atanması üzerine hem dekanlık, hem de Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Yönetim Kurulu’ndan art arda itirazlar geldi. Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kaboğlu, usulsüzlükleri tek tek sıraladı. Dernek de, “İktidar gücünü, üniversiteye dokunmamaya davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.



Hürriyet gazetesinin haberine göre; Eski Anayasa Mahkemesi Raportörü Doç. Dr. Osman Can’ın Marmara Üniversitesi (MÜ) Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’na atanması, itirazları da beraberinde getirdi. Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu rektörlüğe bir yazı göndererek, atanma sürecindeki usulsüzlükleri tek tek sıraladı. Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Yönetim Kurulu da, yazılı bir açıklama yayımlayarak, “İktidar Osman Can’a nihayet üniversite buldu. Bu ilk değildir ve son yıllarda bu tip atamalar sık görülmeye başlanmıştır. YÖK’ü ve rektörleri yasalara ve akademik teamüllere uymadığı için bir kez daha kınıyoruz” dedi.

Cumhuriyet Gazetesi’nin haberine göre, Osman Can’ın atanmasıyla sonuçlanan süreç şöyle gelişti: Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, nisan ayı başında Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’ndan doçentlik kadro ilanıyla ilgili görüş istedi. Bu sırada doçentlik kadrosuna ilişkin ilanlar gazetelerde yayımlandı. Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, 4 Nisan’da gönderdiği cevabında, doçentlik kadrosuna değil araştırma görevlisine ihtiyaçları olduğunu yazdı. Rektörlük 29 Nisan’da İbrahim Kaboğlu’nu doçentlik ilanıyla ilgili jüri üyesi seçti. İbrahim Kaboğlu, jüri üyesi olduğunu, 11 Mayıs’ta Osman Can’ın dosyası ile birlikte görevlendirme yazısıyla öğrendi.

Rektörlük, üniversitede başka Anayasa Hukuku dalında Profesör olmadığı için diğer iki jüri üyesini başka üniversitelerden atadı. İbrahim Kaboğlu, 2 Haziran’da Rektörlüğe bir yazı göndererek kadro ihtiyacının belirlenmesi, kadro ilanı, başvuruların kabul edilmesi ve jürilerin belirlenmesinde yasal süreç ve mevzuatın gözardı edildiğini bildirdi. İbrahim Kaboğlu’nun, hakkında rapor hazırlamadığı Osman Can, dışarıdan atanan 2 profesörün raporuyla 7 Haziran’da doçentlik kadrosuna atandı.



Atanmasına değil özel muameleye karşıyız

Atamanın ardından Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bizler Osman Can’ın bir üniversiteye atanmasına karşı değiliz. Ancak eskiden olduğu gibi tüm akademisyenlere uygulanan yasa, yönetmelik, akademik teamüllere ve bilimsel liyakata uygun bir biçimde olması gerekliliğini hatırlatmak isteriz. İktidar, YÖK ve Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, hepsi birlikte, hukuka ve akademik yaşamın gereklerine aykırı, telafisi mümkün olmayan bu atamayı gerçekleştirirken, üniversitelerin tüm değerlerini yok etmişlerdir. Atanan Osman Can, bu yok edilişin üstünde nasıl bir akademik yaşam sürdürebilecektir, bunu kendi etik değerleri gösterecektir. İktidar gücünü (kim olursa olsun), üniversiteye dokunmamaya davet ediyoruz.”

