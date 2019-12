Osman Can üniversitede iş arıyor!

T24 – Anayasa Mahkemesi tarihinde en çok tartışılan raportör olan Doç. Osman Can görevinden ayrılmaya karar verdi. T24'ün aldığı bilgilere göre bu kararını henüz resmiyete dökmeyen Can, İstanbul'da bazı üniversitelerle görüşüyor. İzne ayrılan ve halen tatilde olan Can, T24'e, “Şimdilik doğru değil, ileride olabilir” demekle yetindi.

Son olarak Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa değişikliği paketini iptal etmesi durumunda “kararın yok hükmünde sayılabileceği” görüşüyle dikkat çeken Osman Can, yüksek mahkemenin en tartışılan raportörü oldu. “1961 Anayasası'yla kurulan Anayasa Mahkemesi ile Yüksek Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun demokratik meşruiyeti bulunmadığı, yargının darbelere destek işlevi gördüğü, Kürtler'in şiddete yönelmesinde yargının da rolü olduğu” görüşleri tartışma yaratan Osman Can, bugüne kadar görevini bırakması yolunda kendisine henhangi bir baskı gelmediğini söylemişti.

Erzincan Üniversitesi'nde öğretim üyesiyken Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç tarafından 8 yıl önce Anayasa Mahkemesi Raportörlüğü'ne davet edilen Doç. Osman Can'ın, tekrar üniversiteye dönmek için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. İstanbul'da bazı üniversitelerle temas kuran Can'ın, görev alacağı yeni üniversitenin kesinleşmesinden sonra Anayasa Mahkemesi'ne istifasını sunacağı belirtildi.

'Benim için artık anlamı kalmadı'

Daha önce, tartışma yaratan görüşleri nedeniyle Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'ndan kendisine bir baskı gelmediğini açıklayan Can için, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt “Gereğini yapmalı” diyerek istifa çağrısında bulunmuştu.

Osman Can'ın, yakın çevresine “mahkeme başkanlığından yine baskı görmediğini, kendisine ima yoluyla mesaj vermeye de kimsenin cesaret edemeyeceğini” söylediği belirtiliyor. Can'ın, daha önce dile getirdiği “İstifam istenmezse görevimden ayrılmam” görüşünü neden değiştirdiği sorusunu da, yakın çevresinde “Artık benim için anlamı kalmadı” sözleriyle yanıtladığı belirtiliyor.

Haşim Kılıç'la yol ayrımının nedenleri

Osman Can'ın, Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliği'ne atanmaya beklediği, ancak Başkan Haşim Kılıç'ın tercihini Alpaslan Altan'dan yana kullandığı biliniyor.

Raportörlükten Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliği'ne taşınan ilk isim olan Altan, bu göreve getirilebilmesi için önce Denizcilik Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcılığı'na atandı. Denizcilik konusunda hiçbir uzmanlığı bulunmayan Altan, görevde bir ay tutulduktan sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından “üst düzey kamu görevlisi” kontenjanından Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliği'ne getirildi. Anayasa değişikliği paketinin yürürlüğe girmesi durumunda yedek üyeler de “asil üye” konumu kazanacaklarından mahkeme üyeliğine geçecek olan Altan, yaşı nedeniyle 23 yıl boyunca Anayasa Mahkemesi'nde görev yapacak.

Haşim Kılıç'ın, bu görev için Altan'ı tercih etmesinin Osman Can'ı üzdüğü konuşuluyor. Kılıç'ın, “Osman Can'ın yoğun tartışma yaratan görüşleri, Demokrat Yargı Derneği'ndeki çıkışlar ve özel hayatı konusunda çıkan haberlere eşinin verdiği yanıtlar” nedeniyle Osman Can'ı tercih etmediği konuşuluyor.

Osman Can'ın özel hayatıyla ilgili olarak Hürriyet'te yayımlanan haber üzerine eşinin yaptığı açıklamanın, muhafazakâr bir dünya görüşüne sahip olduğu bilinen Kılıç tarafından hoş karşılanmadığı öne sürülüyor.

Diğer yandan Haşim Kılıç'ın, gelişimine sıcak baktığı Demokrat Yargı Derneği'nin bazı çıkışlarını “kontrol dışı” olarak gördüğü öne sürülüyor.

Osman Can, halen, 40 üyesi bulunan Demokrat Yargı Derneği'nin eş başkanlığı görevini de Gazi Ertekin'le birlikte yürütüyor.

Osman Can: İleride olabilir

Anayasa Mahkemesi'ndeki görevinden istifa edeceği haberi için T24'e “Şimdilik doğru değil, ileride olabilir” diyen Can, şu anda izinde bulunuyor. Anayasa raportörü Osman Can yaklaşık iki hafta önce 32.Gün programında Anayasa Mahkemesi’nin türban davası kararından sonra istifa ettiğini ama kabul edilmediğini duyurmuştu.