-OSMAN CAN: ORDU SİVİL İRADENİN İŞLEYİŞİNE TECAVÜZ ETMİŞTİR MALATYA (A.A) - 12.12.2010 - Anayasa Mahkemesi eski raportörü Doç. Dr. Osman Can, Malatya'da katıldığı panelde ''(Türkiye'de darbelerde) ordu yönetime el koymamıştır. Sivil iradenin işleyişine tecavüz etmiştir'' dedi. Malatya Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve Malatya Barosu ile İnsan Hakları Derneği Malatya Şubesince düzenlenen ''İnsan Hakları, Anayasa, Devlet ve Yeni Anayasa'' paneline konuşmacı olarak katılan Osman Can, yumurta atılması ihtimalini anımsatarak, ''eğer böyle bir şey yapılacaksa bunun konuşmaya başlamadan önce yapılmasını istediğini'' söyledi. Türkiye'de şu ana kadar hazırlanan hiç bir anayasanın halkın fikrine başvurularak yapılan bir anayasa olmadığını dile getiren Can, devletin memurlarınca hazırlanan ve cuntacıların imzasına sunulan anayasalar olduğunu ifade etti. Can, şöyle konuştu: ''Burada benim yanımda çok nezih konuşmacı arkadaşlarım var. Eğer yumurta atılacaksa söyleyin ben biraz kenarda durayım, benim bulunduğum tarafa atın sonra konuşmamıza geçelim. Türkiye'de anayasaların hazırlanış biçimlerine baktığımızda hep olağanüstü durumlarda hazırlandığını ve vatandaşın fikri alınmadan yapıldığını görüyoruz. Devletin memurları tarafından hazırlanan ve cuntanın imzasına sunulan anayasalar olmuş. 82 anayasası da böyle olmuştur. 'Ordunun yönetime el koyması' ifadesi çok yumuşatılmış bir ifadedir. Ordu yönetime el koymamıştır. Sivil iradenin işleyişine tecavüz etmiştir.'' Düzenlenen panelde avukat Özcan Çetin, Doç. Dr. Vahap Coşkun, Uluslararası Af Örgütü temsilcisi Recep Kavuş, konuşmacılar arasında yer alırken, çok sayıda avukat, sivil topluk örgütü temsilcisi, öğrenciler ve vatandaş katıldı.