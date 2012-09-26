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Osman Can AK Parti'ye katılmak için başvurdu

Eski Anayasa Raportörü Can, Üsküdar İlçe Başkanlığı'na üyelik başvurusunda bulundu

26 Eylül 2012 19:37

Eski Anayasa Raportörü Osman Can AK Parti 'ye resmen üye oldu. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı'na üyelik başvurusunda bulunan Can'ın partinin MYK üyeliğine seçilebileceği iddia ediliyor. 

Habertürk 'ün haberine göre ikametgah adresi İstanbul 'da görünen Osman Can, bugün öğle saatlerinde AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı'na gitti. 
 
Üsküdar İlçe Başkanı ile görüşen Can, "Parti Üye Giriş Beyannamesi' doldurdu ve beyannamedeki "Parti tüzüğü, program ve yönetmeliklerine uymayı taahhüt ediyorum" şeklindeki ibareyi imzalayarak başvurusunu resmen yapmış oldu. 
 
Can'ın başvuru formunda AK Parti Genel Sekreteri Haluk İpek ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu'nun ismi, Osman Can'ı partiye tavsiye eden kişiler olarak yer aldı. 
 
Başbakan Erdoğan 'ın, Can'a AK Parti'nin Pazar günü yapılacak kongresinde rozet takması bekleniyor.
 
 

Kapatma davasının kilit ismi

 
 
1992 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Osman Can, Almanya 'da Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde "Türk ve Alman Hukukunda Cumhurbaşkanının Hukuksal Konumu" konulu tez ile 1997 yılında yüksek lisans; yine aynı üniversitede "Düşünceyi Açıklama Özgürlüğünün Anayasal Sınırları" konulu tez ile 2000 yılında doktora eğitimini tamamladı. 
 
“Demokratikleşme Serüveninde Anayasa ve Siyasi Partilerin Kapatılması” adlı çalışmasının ardından 16 Ekim 2006 tarihinde anayasa hukuku doçenti unvanını aldı. 2 Temmuz 2002 tarihi itibariyle Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne atanan Osman Can, Yargıtay Başsavcılı tarafından 2008 yılında AKP ’nin kapatılması için açılan davada partinin kapatılmaması yönünde rapor hazırlamıştı.
 

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