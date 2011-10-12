Osman Bydemir: Her gece gözaltına alınmayı bekliyoruz

T24 - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı BDP'li Osman Baydemir, Şırnak'ta belediyeyi ziyaret etti, partililerinin gözaltına alınmalarını kınadıklarını söyledi.

Baydemir, "Kim zulüm yapıyorsa sonu Kaddafi ve Esad gibi olsun. Her gece yattığımızda ’Bu gece gözaltına alınacak mıyız?’ duygusu yaşatılıyor bize" dedi. Radikal gazetesinde yer alan habere göre, Şırnak Belediyesi Başkanvekili Faik Saltan ve belediye çalışanları, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Diyarbakır merkez Yenişehir Belediye Başkanı Selim Kurbanoğlu, Kayapınar Belediye Başkanvekili Mahmut Dağ ve Bağlar Belediye Başkanı Yüksel Baran’ı, belediyenin kapısında karşıladı. Daha sonra Baydemir ve beraberindekiler, Şırnak Belediyesi başkanlık makamına geçti.



"6 vekil ve 98 seçilmiş arkadaşımız içerde"



Burada bir konuşma yapan Baydemir, Türkiye genelinde Kürt legal, demokratik siyasetine yönelik büyük ve haksız bir operasyon yapıldığını savunarak, "Şu gün itibarı ile 98 seçilmiş belediye başkanı arkadaşımız, meclis üyesi arkadaşımız, il genel meclisi üyesi arkadaşımız ve 6 parlamenterimiz halen tutuklu olarak cezaevinde bulunmaktadır. Topluma ve bize öyle bir mesaj veriliyor ki her gece yattığımızda ’Bu gece acaba gözaltına alınacak mıyız?’ duygusu bize yaşatılıyor" dedi.







"Bedeli ne olursa olsun, zalime teslim olmayacağız"



Dışarda kalan BDP’li belediye başkanları olarak bedeli ne olursa olsun barış ve özgürlük talebi ile halka hizmet vermekten geri durmayacaklarını söyleyen Baydemir, şöyle devam etti:



"Çok açık ve net söylüyoruz. Biz dışarıda kalan belediye başkanları olarak ister cezaevine koyun, ister koymayın biz adalet talebinden, özgürlük talebinden, onurlu bir barış talebinden ve halkımıza hizmet talebinden asla geri durmayacağız. Bedeli ne olursa olsun, asla zulme ve asla zalime teslim olmayacağız.



Bu duygularla Şırnak halkı ile dayanışmak için geldik, belediyemizle dayanışmak için geldik. Belediye meclis üyelerimize hem geçmiş olsun demek için hem de bundan sonraki çalışmalarında başarı dilemek için geldik.





Bu güne kadar 8 saat çalışıyor isek halkımız için bu günden sonra 16 saat çalışacağız. Zülüm yapanın sonu Kaddafi, Mübarek ve Esad gibi olsun." Baydemir ve beraberindekiler, Şırnak Belediyesi’ni ziyaret ettikten sonra Silopi, Cizre ve İdil ilçe belediyelerini ziyaret etmek üzere Şırnak’tan ayrıldı.







