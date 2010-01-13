Osman Baydemir'in yurt dışına çıkışı yasaklandı

T24- Terör örgütü PKK'nın sivil oluşumu KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında geçici olarak yurt dışına çıkma yasağı getirildi.
Edinilen bilgiye göre, yürütülen soruşturma kapsamında dün Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısına yaklaşık 5 saat ifade veren Baydemir hakkında, Nöbetçi Mahkeme, adli kontrol uygulaması çerçevesinde geçici olarak yurt dışına çıkma yasağı kararı verdi. Mahkemenin kararı, Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi.
Bir süre önce KCK soruşturması kapsamında 11 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda gözaltına alınan 36 kişiden 7'si belediye başkanı 23 kişi tutuklanmıştı.