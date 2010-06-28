'Osman Baydemir'i öldürmem istendi'

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Malatya'da 18 Nisan 2007'de Zirve Yayınevi'ni basarak 1'i Alman, 3 kişiyi öldürmekle suçlanan 5'i tutuklu 7 sanığın yargılandığı Malatya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir ihbar mektubu daha ulaştı.Gaziantep 5'inci Zırlı Tugayı Hava Savunma Birliği'nde görevli bir asker, mektubunda, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'i öldürmesi için tehdit edildiğini ileri sürdü.Mektupta, vatani görevini yaptığını belirten G.S., duruşmada azmettirici olarak tutuksuz yargılanan Varol Bülent Aral'ın, adamları tarafından Osman Beydemir'i öldürmesi için tehditler aldığını öne sürdü.Mektubunda, konuyla ilgili daha önce de savcılığa dilekçe verdiğini belirten G.S., tüm bildiklerini mahkemede anlatmak istediğini belirtti.G.S.'nin 4 sayfalık ihbar mektubunun bir bölümü şöyle:"Sayın hakim, Zirve Yayınevi'nde işlenen cinayet ile ilgili daha önce savcılığa dilekçe verdim, ancak dikkate alınmadım. Size yazacaklarımı lütfen dikkate alınız.Ben misyonerlik cinayetini daha önce işleneceğini baştan sona biliyordum. Varol Bülent Aral'ı 2006 yılınca Menzil Adıyaman Kahta çay ocağında tanıdım. Kendisiyle bir süre samimi olduktan sonra Adıyaman'a gidip gelmeye başladım.Kendisi bir gün bana JİTEM'i bilip bilmediğimi sordu. Bende bildiğimi söyledim. Kendisi bana JİTEM elamanı olduğunu söyledi. Kendisiyle beraber olup yardım edersem her şeye sahip olabileceğimi söyledi.Varol Bület Aral telefon kullanmadığı için birilerinin aracılığıyla görüşüyorduk. Buluşmamızda Malatya'daki Hıristiyan ve misyonerlerden bahsetti. Bunların bizim gibi gençleri kandırıp dinimizi devletimizi bölmeye çalıştıklarını, bunların ölmesi gerektiğini söyledi.Bunları anlatmamın tek sebebi Aral'ın adamları tarafından tehdit edilmem. Benden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Baydemir'i öldürmemi istiyorlar. Benim şu an sizlere anlatacaklarım bu kadar."Bu arada Zirve Yayınevi davasının son duruşmasında mahkeme başkanı Eray Gültekin, "Herkes dilekçe gönderiyor. Toplumda meşhur olmak istiyorlar" diyerek tepkisini dile getirmişti.