Osman Baydemir'e 28 yıl hapis istemi

T24 - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında 28 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.





Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında, ''terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' ve ''terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçlarından 28 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.



İddianamede, sanık Baydemir'in çeşitli tarihlerde katıldığı 3 ayrı etkinlikte suç unsurlarının tespit edildiği belirtildi. İddianamede, Baydemir'in 27-28 Nisan 2011 tarihinde Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kızılmescit köyü kırsalında çıkan çatışmada ölü ele geçirilen 7 teröristten 4'ünün, 4 Mayıs 2011 günü Diyarbakır'da düzenlenen cenaze törenine katıldığı kaydedildi.



Sanık Baydemir'in ayrıca söz konusu olayı protesto etmek amacıyla BDP'nin 30 Nisan 2011 tarihinde gerçekleştirdiği yürüyüşte terör örgütünün propagandasını yaptığı ifade edildi.



Baydemir'in son olarak terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanarak, Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldığının belirlendiği bildirilen iddianamede, ''Şüpheli Osman Baydemir'in terör örgütü PKK ve illegal uzantılarının yaptığı eylem çağrıları doğrultusunda örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın sahiplenilmesi, görüş ve düşüncelerinin toplum içerisinde derinleşmesi ve kökleşmesini amaçlayan etkinliğe katılıp, Öcalan'ın fotoğrafının önünde yürümek suretiyle suç işlediği anlaşılmıştır'' denildi.



İddianamede, Baydemir'in katıldığı 3 ayrı etkinlikten dolayı 3 kez Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2. maddesinde yer alan ''terör örgütünün propagandasını yapmak'', TCK'nın 314/2. maddesi olan ''örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlarından 28 yıla kadar hapsi istendi.



Baydemir'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.





