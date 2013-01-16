Osman Baydemir: Habur'la karıştırmayın, bu bir yas günüdür

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Paris'te öldürülen Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez'in yarın yapılacak cenaze törenleri için "Türkiye halklarına sesleniyorum, acımızı paylaşın" dedi.



Cenaze töreni için yapılan bilgilendirme toplantısında konuşan Baydemir, "Üç cana, üç fidana yönelik bu suikast, birlikte yaşam arzusuna barışa yönelik bir saldırıdır" dedi. Baydemir, barış ve müzakere iklimi ve atmosferinin kalıcılaşması ve gerçek anlamda nihai barışa ulaşılması için tarihi bir zaman diliminden geçildiğini vurguladı.

Paris'te katledilen PKK kurucu kadrolarından Sakine Cansız, KNK Paris Temsilcisi Fidan Doğan ve Gençlik Hareketi Üyesi Leyla Söylemez'in cenazelerinin yarın (16 Ocak) Diyarbakır'a ulaşacağını ifade eden Baydemir, Diyarbakır halkı ve yerel yönetimlerinin, kitlesel bir karşılama için tüm hazırlıkları tamamladığını söyledi

"Yapılacak karşılama ve uğurlamayı barışa, barış arzusuna sahip çıkma arzusu olarak değerlendiriyoruz" diyen Baydemir, 7'den 70'e tüm Diyarbakır halkını cenazeleri kitsel bir şekilde sahiplenmeye çağırdı.

Yerel yöneticiler olarak törenin sorunsuz geçmesi için destek olacaklarını kaydeden Baydemir, şunları söyledi: "Vurgulamak isterim ki; cenaze törenine sahip çıkmamız provokasyon ve provokasyonları boşa çıkarma çabasıdır aynı zamanda. Sadece Diyarbakır halkını değil, barışa ve barış umuduna sahip çıkan, birlikte yaşama sahip çıkan herkesi törene ve uğurlamaya katılmaya çağırıyoruz."

Baydemir, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Türkiye'de yaşayan bütün halklara da çağrı yaptı: "Türkiye'de yaşayan bütün halkları, acıyı yüreğinde paylaşmaya, ortaklaşmaya davet ediyoruz. Zihninde ve vicdanında barış umudu olan herkesi Belediye Başkanı olarak davet ediyorum. Türkiye'nin batı yakasından gelecek aydınlara, sanatçılara, misafirlere kapımız açıktır. Ancak birlikte barış umuduna sahip çıkarak bu tür provokasyonları boşa çıkarırız."

Baydemir, AKP Hükümeti cephesinden yapılan "provokasyon" yönündeki açıklamalara da yanıt verdi, "Cenazenin selametle geçeceği konusunda bizim cephemizden bir kaygımız yok. Herkes kendi görevini yaparsa bir sorun çıkmaz. Kürt halkının örgütlerinin tavrı bu konuda çok açık ve nettir. Bu güne kadar hiçbir şekilde, hiçbir etkinliğimiz provokasyona ev sahipliği yapmadı. Bundan sonra da olmayacaktır. Yüz binler barışa sahip çıkacaktır. Bunu Habur süreci ile karıştırmayın. Bu bir yas günüdür" dedi.