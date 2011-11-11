Osman Baydemir'den TSK'ya teşekkür

T24 - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı BDP'li Osman Baydemir Van'da meydana gelen 5,6 şiddetindeki depremin ardından arama-kurtarma faaliyetleri gösteren ekiplere teşekkür etti. Baydemir, "TSK başta olmak üzere burada özveriyle çalışan tüm ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.



BDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Van'da Bayram Oteli enkazı çalışmalarını yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri ekiplerine teşekkür etti.



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Van Belediye Başkanı Bekir Kaya ile birlikte enkaz altında çıkarılan yaralıları hastanede ziyaret etti. 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayram Oteli önünde arama kurtarma çalışması yapan ekiplerden bilgi alan Baydemir, "TSK başta olmak üzere burada özveriyle çalışan tüm ekiplere teşekkür ediyorum. 23 Ekim'de yaşanan depremde insanlarımız yitirdik. Ancak son yaşanan depremde insanlarımızı ihmal cinayetine kurban verdik. BDP'li belediye başkanlarının Van Valiliği'ne dilekçe vermesine rağmen hasar tespit çalışmalarına alınmadılar. Hâlbuki böyle durumlarda devlet adamlığı gerekiyordu. Van'ın en büyük şansızlığı Efkan Ala, Hüseyin Avni Mutlu gibi valilerinin olmamasıdır. Burada büyük travmalar ve acılar yaşanıyor. Görüştüğümüz insanlar 5.6 şiddetindeki depremi 7.2 şiddetinde hissettiklerini söylüyorlar, bu da izah edilmeli" dedi.

"Afet bölgesi ilan edilsin"



Yıkılan binalarla ilgili sorumlulardan hesap sorulmasını isteyen Baydemir, "İhmalin sorumlusu BDP gösterilmemeli, mal edilmemeli. İhmalin sorumlusu ve bu 2 binaya oturma izni veren kişilere, Hükümet hukuk çerçevesinde hesap sormalıdır. Van ve çevresi bir an önce afet bölgesi ilan edilmeli ve acil olarak kış koşullara uygun 40 bin barınak yapılmalıdır" diye konuştu.

"Cinayet"



Van'da deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, ''23 Ekim'deki deprem afetti, bugünkü deprem ise cinayettir'' dedi. ''İki binanın sahipleri, 23 Ekim'deki depremden sonra hasar tespit çalışmalarına dahil edilmek istemişler ancak dahil edilmemişler. Bu açıklanmalıdır" iddiasında bulunan Baydemir, ''Keşke Van'ın Efkan Ala ve Hüseyin Avni Mutlu gibi valileri olsaydı" diye konuştu.



