Osman Baydemir'den şaşırtan konuşma

T24 - Diyarbakır'da düzenlenen 'Turizm Konferansı'na Tunceli ve Lice'de şehit olan askerler damgasını vururken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Baydemir şehitlerle ilgili, "Yüreğimizden bir parça yitirdik" açıklamasında bulundu.





Konferansta konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, ne Diyarbakır ne de başka bir kentin artık cenaze karşılamaması gerektiğini belirterek, Bu ülkenin herhangi bir yurttaşı, adı soyadı, kimliği, giysisi, dini, lisanı ne olursa olsun 21'inci yüzyılda eğer çatışmada yaşamını yitiriyorsa o bizim yüreğimizden, vicdanımızdan bir parçamızı yitirdiğimiz anlamına geliyor. Bugün yüreğimizden bir parçayı yitirdik. Ve yüreğimizden bir parçayı memleketine gönderiyoruz" dedi.







'Demokratik açılımı engelleyici tutum en çok bölgemize zarar veriyor'







CNN Türk'ün haberine göre Diyarbakır'da ilk defa yapılan ve kentin tarihi ve kültürel özelliklerini öne çıkararak yatırımcıları, turizm acentalarını kente çekmeyi amaçlayan Diyarbakır Turizm Konferansı'nda moderatörlüğünü Osman Kavala'nın yaptığı "Diyarbakır Turizm Altyapısı ve Tarihi Mekanların Turizme Kazandırılması" başlıklı ilk oturuma geçildi. Oturumda Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Hüseyin Akdoğan, Diyarbakır Müze Müdürü Nevin Soyukaya, Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Özgen, Dicle üniversitesi'nden Prof. Dr. Kenan Haspolat ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Serhat Akçan birer sunum yaptı.





Konferansın açılışında konuşan Diyarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu, bugün Samsun'da bir teğmen'in toprağa verildiğini ve bu teğmenin Lice'de kaybedildiğini belirterek, " Diyarbakır'daki bu olay televizyonlarda sürekli yer alacaktır. Şayet bu gün bu tabloyu sürdürecek olursak turizm noktasında pek çok kurultaya ev sahipliği yapmaya devam ederiz. Ancak ayaklarımızın yere basması ve bu gerçekler üzerinde mutlaka çalışılması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bu gün ülkemizde pek çok alanda ciddi açılımlar ve demokratik noktalarda gayretler safrediliyor. Bunu 72 milyonun kucaklayıp aynı şekilde götürmesi gerekirken, bunu engelleyici bir tutum ve davranışların en çok bölgemiz ve şehrimize zarar verdiğini mutlak suretle çok açık bir şekilde birilerinin söylemesi lazım. Tatlı sözlerle vakit geçirecek olursak bu ülke adına ciddi şeyler yapmamış oluruz." dedi







Baydemir: Yüreğimizden bir parça yitirdik







Konferansta konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ise, bölgede uzun yıllar devam eden ve son olarak Diyarbakır'ın Lice ilçesinde askerlerin yaşamını yitirmesine değinerek, "Bu ülkenin herhangi bir yurttaşı, adı soyadı, kimliği, giysisi, dini, lisanı ne olursa olsun 21. yüzyılda, eğer çatışmada yaşamını yitiriyorsa, o, bizim yüreğimizden, vicdanımızdan bir parçamızı yitirdiğimiz anlamına geliyor. Bugün yüreğimizden bir parçayı yitirdik. Ve yüreğimizden bir parçayı memleketine uğurluyoruz. Keşke böyle değil, başka türlü olsaydı" dedi. Kentlerin artık cenazeleri karşılamaması gerektiğini de ifade eden Baydemir, "Ne bu kent ne de başka bir kentimiz artık cenazeleri karşılamamalı. Artık buna bir son vermeliyiz. Buna son vermenin bir diğer yolu da bu yatırımları gerçekleştirmektir. İnsanlarımızın tümünü mutlu kılabilmektir. Ben geleceğe umutlu bakıyorum. Mutlaka ama mutlaka bu anlamsız çatışmayı sonlandıracağımıza inanıyorum. Mutlaka bütün insanlarımızın yaşamına, kaybetmeyi göze alamayacağı ekonomik, sosyal, kültürel, değerleri katabileceğimize inanıyorum." diye konuştu.