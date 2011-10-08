Osman Baydemir, KCK sorgusundan mı çıkıyordu?

T24 - KCK'lı belediye işçisi tarafından sorgulandığı iddia edilen Osman Baydemir'in, o güne ait olduğu söylenen fotoğrafları ortaya çıktı. BDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in, "KCK mahkemesi" tarafından yargılandığı binaya giriş ve çıkışının fotoğrafları basınla paylaşıldı.





Zaman gazetesi sorguya giren Baydemir'in fotoğraflarını manşetten "İşte Baydemir'i sorgulayan KCK'lı belediye işçisi" başlığıyla verdi.



Baydemir'i, 2008'de Öcalan'a özgürlük için yapılan eylemlere yeterince destek vermediği gerekçesiyle KCK'ın savcı olarak görevlendirdiği Ümit A. ile hakim olarak görevlendirdiği Seda A.C.'nin yargıladığı iddia edilmişti. Buna ilişkin ses kayıtları da basında yer almıştı.Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, terör örgütü PKK'yı da kapsayan KCK'nın sözde mahkemesi tarafından yargılandığının iddia edildiği ses kaydını yalanlamıştı.

Baydemir: şahısları tanımıyorum



Baydemir, "İddia edildiği gibi bu hiçbir zaman parti dışındaki bir oluşum tarafından herhangi bir konuda sorgulandığım hususları doğru değildir. Beni sorguladığı iddia edilen şahısların isimlerini basından duydum. Fakat bu şahısları tanımıyorum. Bu iddialar yalan olduğu gibi şahsıma yönelik de bir hakarettir. Doğal olarak partime karşı sorumluluklarım vardır. Bu doğrultuda yaptığım faaliyetlerden dolayı disipline sevk edilmem mümkündür. Fakat bugüne kadar da çok şükür partim tarafından disipline de sevk edilmedim." demişti.



Geçen yıl basına yansıyan ses kaydında şu konuşmalar geçiyor:



Seda A. C.: Örgüt, hukuk karşısında sorumlu oldukları bilinmesine rağmen görevini ihmal ettiği ve takındığı bilinçli tutum gereği kesin çıkarma bölümüne giren maddesi gereği uygulamaya gidilmiştir.

Ümit A.: 30 günde reddetme hakkınız var.

İşte Baydemir'i sorgulayan sanıklar



Baydemir: Benim açımdan itiraz da etmeyeceğim. Bu manada taşımamız gereken sorumluluğu taşımadığımız kanaatine mi varılmış?

Seda A. C.: Bize intikal eden dosya bu.

Ümit A.: Öncü misyonu olan arkadaşlarımız bu konuda 3-4 kat daha duyarlı olmak zorundadır. Biraz biz pratik görevlilerini daha böyle dikkatli açısından böyle bir kararın uygun olacağını düşündük.

Seda A. C.: Senin hukukçuluğun benzer olduğu belli bir duruş geldiği nokta, eylem beni dehşete düşürdü.

Baydemir: Pek çok kararınızın bana göre olmaması lazım. Topluma yansıdığına bak, işte böyle denilmesi lazım, bu karar topluma yansıdığında öyle bir şey olmayacaktır.

Ümit A.: Size aktarılmıştı. Bu hareketin bir hukuku var. Bu halkın sizinle bir hukuku olacak. Sonuçta sizin sorumluluklarınız olacak, yerine getirmeniz gereken birtakım vasıflar olacak.

Seda A. C.: Bu konuda vicdanı rahatsız edecek bir karar aldığımızı düşünmüyoruz.