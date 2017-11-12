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Osman Baydemir ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Hüseyin ASLIYÜCE-Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Urfa Milletvekili Osman Baydemir, ifadecinin ardından serbest bırakıldı

12 Kasım 2017 22:23

Hüseyin ASLIYÜCE-Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Atatürk Havalimanı\'nda gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Urfa Milletvekili Osman Baydemir, ifadecinin ardından serbest bırakıldı.
Osman Baydemir Hamburg\'tan, THY\'nin TK-1662 sefer sayılı uçağıyla saat 16.45\'te Atatürk Havalimanı VIP salonuna geldi. Baydemir, hakkındaki yakalama kararı nedeniyle havalimanı polisince gözaltına alınarak Bakırköy Adliyesi\'ne götürüldü.
Osman Baydemir, burada alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Urfa\'nın Birecik ilçesinde Newroz kutlamasında yaptığı konuşma nedeniyle, \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçlamasıyla açılan davanın 9 Kasım\'da görülen duruşmasında, ifadesi alınmak üzere Baydemir hakkında \"yakalama kararı\" çıkarılmıştı. 


 

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