Osman Baydemir HDP'den aday adayı oldu

Osman Baydemir, yerel seçimlerde aday olduğu ancak kazanamadığı Şanlıurfa'dan HDP milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu.

30 Mart yerel seçimlerinde Şanlıurfa’da BDP’den Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ancak kazanamayan Osman Baydemir, 7 Haziran'da yapılacak seçimlerde Şanlıurfa'dan milletvekili olmak için HDP’ye aday adaylığı başvurusuyaptı. Başvuru dosyasını HDP Şanlıurfa İl Başkanı Rıdvan Yavuz ve yardımcısı Sevda Çelik Özbingöl’e teslim eden Baydemir, kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti.

Amacının bıraktığı yerden devam etmek ve Şanlıurfa'ya hizmet olduğunu ifade eden Baydemir, "Başvuru dosyamızı teşkilatımıza verdik. Bundan sonraki süreç partimizin yetkili kurullarının takdiridir. Aday gösterilmesem bile bir yoldaş, bir nefer olarak, özgürlük davasının selamete ulaşmasının davasını ortaya koyacağız" dedi.

Seçimlerde HDP'nin Şanlıurfa'da başarılı olacağını öne süren ve yüzde 10 seçim barajını da eleştiren Baydemir şöyle konuştu:

"Maalesef bu ülke on yıllardır baskı altında tutuluyor. Nemrudi uygulamadan bir tanesi de baraj uygulamasıdır. Şanlıurfa İbrahim’i mücadelenin şehridir. Bu noktada Şanlıurfa’dan İbrahim’i bir mücadeleyle barajları, setleri, birlikte yaşamamızın önünde engel olan setler, ortadan kalkacaktır. Benim inancım Şanlıurfa İbrahim’i bir mücadeleyle setlerin ve barajların aşıldığı bir kent olacaktır. Benim inancım odur ki Türkiye’den HDP’nin alacağı oyların toplamının en az yüzde 10’u Şanlıurfa’dan çıkacaktır. Şanlıurfa barajın ortadan kaldırılmasına öncülük yapacak bir şehir olacaktır."