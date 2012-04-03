Osman Baydemir hakim karşısında

Çeşitli tarihlerde katıldığı 3 ayrı etkinlik nedeniyle hakkında 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuksuz yargılanan Baydemir ile avukatı Keziban Yılmaz hazır bulundu. Sanık Baydemir savunmasında, belediye başkanı olduğu için partisince düzenlenen etkinliklerin neredeyse tamamına katıldığını ifade ederek, iddianamede yer alan 3 olayında benzer mahiyette olduğunu söyledi.

Özellikle cenazelere katıldığını bildiren Baydemir, “90 yıldır devam eden bir problemin diyalog ve barışçıl yolla çözülmesini istiyorum. Bir gencin yaşamını yitirmesini istemiyorum. Bu problemin diyalogla çözülmesini düşünüyorum. Bu etkinliklerde bu doğrultuda yapılmıştır” dedi.

Mahkeme başkanının, “Cenaze töreninde neden terör örgütü elebaşısı Öcalan ve terör örgütü PKK bayrakları altında yürüyorsunuz?” ve “Polis izinsiz gösterilere katıldığı zaman sizleri uyarmıyor mu?” sorularını Baydemir, şöyle yanıtladı:

“Düzenlenen etkinliklerde bazen amaç dışına çıkıldığı olmaktadır. Ancak atılan yasa dışı birkaç slogan ve poster ile yaşam hakkı karşılaştırıldığında ben tercihimi sürekli olarak yaşam hakkından kullanıyorum. Kesinlikle kişiler istek ve taleplerini şiddete bulaşmamak şartıyla dile getirmeleri normal karşılanmalı.”

Verilen kısa aranın ardından mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. İddianamede, Baydemir'in çeşitli tarihlerde katıldığı 3 ayrı etkinlikten dolayı “terör örgütünün propagandasını yapmak”, “örgüt adına suç işlemek” ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlarından 28 yıla kadar hapsi isteniyor.