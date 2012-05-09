Osman Baydemir engelli çocuklarla çuval içinde yarıştı

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Engelliler Haftası etkinliğinde çocuklarla çuval ve halat çekme yarışı yapıp, futbol oynadı.

Ferit Arslan'ın Radikal gazetesinde yer alan haberine göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir Engelliler haftası etkinliklerine katıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik belediyenin spor tesislerinde yapıldı. Duygu, Berfin, Özel Bir Yaklaşım, Sevgi Tomurcuğu, İlk Gülüş, Elit Rehabilitasyon merkezleri ile Tevfik Pehlivan İlköğretim Okulu özel sınıfı öğrencileri etkinlikte Belediye Başkanı Osman Baydemir’le buluştu. Baydemir, çocuklarla çuval, halat çekme, penaltı gibi yarışmalara katıldı. Çuvala giren Baydemir çocuklarla yaşadığı anlar için unutulmaz ifadesini kullandı. Baydemir, çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.