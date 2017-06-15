Osman Baydemir: Demirtaş'ın tutuklamasına sessiz kalanlara biz sessiz kalmayacağız

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Selahattin Demirtaş'ın tutuklamasına sessiz kalanlara, biz Demirtaş'ın yoldaşları olarak sesiz kalmayacağız. Hangi partiden olursa olsun, bir milletvekili tutuklandığında biz buna hayır diyeceğiz" dedi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nca Sur İlçesi'nde kurulan 'Yeryüzü sofrası' iftar programına TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, HDP Parti Sözcüsü Osman Baydemir, milletvekilleri Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp, Ziya Pir, Altan Tan, Nimmettullah Erdoğmuş, Meral Danış Beştaş, ve parti yöneticileri katıldı. Suriçi'ndeki Anzele Parkı önünde kurulan yüzlerce kişinin katılılmıyla kurulan yer sofrasında HDP'liler, vatandaşlarla birlikte iftarını açtı.

İftarın ardından gazetecilere açıklamada bulunan HDP Parti Sözcüsü Osman Baymedir, MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanması davası kapsamında tutuklanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu için yapılanın darbe ve zulüm olarak yorumladı. Baydemir, yargının iktadar partisinin adelet kolu olduğunu öne sürerek şunları söyledi:

"Bir kez daha açığa çıktı ki; yargı iktidar partisinin adalet kolu olmuş durumda. Bugün, adliye sarayları adalet dağıtmıyor, bir siyasi partinin sopası haline dönüşmüş durumda. 20 Mayıs 2016 günü parlamentoda milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması suretiyle bu ülkede bir darbe gerçekleştirildi. Esas amaç kitlesel olarak HDP'yi tasfiye etmekti. 5 bin HDP'li şu an cezaevinde. Eşgenel başkanlarımız Demirtaş ve Yüksekdağ, milletvekillerimiz 4 Kasım darbesiyle tutuklanıp cezaevine konuldu. O günden bugüne değin 90 belediye başkanımız tutuklandı, belediyelerimize kayyum atandı. Bütün bunlar darbeydi. Bugün bir darbe daha gerçekleşti. Enis Berberoğlu milletvekili tutuklanarak cezaevine konuldu. Bize yapılanlar nasıl darbeyse, bu da darbenin devamıdır. HDP olarak ilke partisiyiz, ilke hareketiyiz. Kime haksızlık yapılırsa yapılsın, onun kimliğine bakmaksızın bu haksızlıktır deriz. Kim zulüm yaparsa yapsın, onun kimliğine bakmaksızın, senin yaptığın zulümdür, bu zalimliktir deriz. Bugün de bunu diyoruz. Bu zulümdür, darbedir."

"AYM, kararına sahip çıkmalı"

Baydemir, Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu milletvekilleriyle ilgili daha önce yaptığı karara sahip çıkması gerektiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Hangi siyasi görüşten olursanız olun, sıranın size gelmesini beklemeyin. Sıranın size gelmesini beklediğinizde, zülme gözünüzü kapattığınızda, nasıl olsa bu zulüm Kürde yapılacak diye beklediğinizde gün gelecek, o zulüm sizi de kapsayacak. Anayasa Mahkemesi eğer hükümetin denetiminde değilse, halen zerre kadar hukuk inancı, bilinci, kırıkğı kalmışsa derhal kararına sahip çıkmalıdır. Tutuklu milletvekillerinin tümün bırakılması gerekiyor. Selahattin Demirtaş'ın tutuklamasına sessiz kalanlara, biz Demirtaş'ın yoldaşları olarak sesiz kalmayacağız. Hangi partiden olursa olsun, bir milletvekili tutuklandığında biz buna hayır diyeceğiz."

CHP'nin yarın Ankara'da yapacağı eyleme HDP olarak katılıp katılmayacakları sorusuna ise Baydemir, yarın için daha önceden belirlenmiş programlarının olduğunu söyledi.